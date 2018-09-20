В киевской школе ввели творческое название классов

С чем у многих взрослых ассоциируется слово "школа" – скучные стены, уставшие от уроков дети… Но это точно не про школу №309, которая расопложена в Дарницком районе на проспекте Григоренко.

Как только переступаешь порог этого учебного учреждения, сразу понимаешь, что здесь необычно и точно нескучно. Проходим мимо ярких цветов на стенах, дальше стена, посвященная украинским воинам, вот дверь в кабинет в виде клавиш фортепиано и креативно оформленные входы в кабинеты классов начальной школы. И еще одна особенность, которой не может похвастаться больше ни одна столичная школа. Тут отказались от традиционного алфавитного именования параллельных классов. Вместо обычных "А", "Б", "В" в 309-й используют самые разные буквы. К примеру, есть классы "Р", "Т", "Н", "К", "С", "З". Впрочем, есть и классические начальные буквы алфавита. Как их выбирали, узнала "Сегодня".

"У многих сложился такой стереотип, что в школе класс "А" – самый сильный, "Б" – чуть слабее и так по нисходящей. На самом деле это не так, но четыре года назад дошло до того, что большинство родителей просили зачислить их деток именно в "А", – рассказывает директор школы Ольга Тимошенко. – И вот тогда мы придумали, как разрушить такое клише: предложили классам самим выбрать букву, которая им нравится".

Выбранная буква не обязательно означает какое-то одно слово. Под нее учителя, дети и родители придумывают разные прилагательные. К примеру, 1-Д. На кабинете класса читаем: "Заходьте, тут можна все". Сразу хочется заглянуть в гости. Тем более что здесь учатся детки "добрі, доброзичливі, дружелюбні, дбайливі, допитливі, дорогі серцю".

"Всего подобрали около двух десятков эпитетов на нашу букву. А еще в школе буква многих классов часто совпадает с начальной буквой фамилий или имен их учителей. Как, например, в нашем", – делится секретом классный руководитель 1-го "Д" Ирина Демченко.

Заглядываем в 1-Т. Их буква сообщает о том, что здесь "талановиті, творчі, тактовні" ученики. Любят лепить, танцевать, рисовать. Первоклашка Алиса в подтверждение показывает нам картинку, которую она только что нарисовала вместе с учительницей Ириной Трохименко.















Идем дальше – 2-А. Ничего необычного в букве "А", но в школе №309 в нее вложили особенный смысл — "активні". "И нашу учительницу зовут пани Алла", – охотно рассказывают малыши.

"А еще буква "А" – первая в алфавите, и мы тоже стараемся быть первыми во всем. И главное — у нас получается!" – добавляет классный руководитель Алла Товстоплет.

А вот – кабинет 2-Р класса. "А ваша буква что обозначает?" – интересуемся у учеников. И они наперебой отвечают: "Розумні, радісні, розвинуті". "Веселі!" – кричит один из школьников. А почему нет! И пусть слово не на букву "р", зато соответствует настроению деток. Мы спросили у ребят, кем они хотят стать, когда вырастут. Они охотно отвечают, заодно выискивая "классную" букву в своих именах: Руслан мечтает стать поваром, Егор – таксистом, другой Егор – пожарным, Регина – продавцом, Рома – программистом, Диана – психологом, Тимур – футболистом. Но большинство задумывается о том, чтобы работать полицейскими!

Еще в школе №309 есть классы "С" – "сміливі, серйозні", "Н" – "надзвичайні", "Л" – "лагідні, ласкаві", "К" – "креативні", "М" – "мудрі". А какие появятся в следующем году, подскажет фантазия учеников и родителей. Кстати, в этом году каждый первый класс школы – а их набрали аж девять! – получил яркие кепки.

"У нас учится 1600 детей, 30 классов в начальной школе. Первоклашки в такой толпе могут почувствовать неуверенность, растеряться или даже заблудиться. Поэтому мы дали им кепочки, чтобы старшие дети видели самых маленьких и помогали им при необходимости. Программой "Новой украинской школы" предусмотрены "цветные недели". А у нас весь год получается ярким и разноцветным!" – говорит директор.

Напомним, высшее образование в Украине не страхует от безработицы. Европейские выпускники школ чаще, чем украинские, предпочитают получать профессиональное образование.

Кроме того, 19 сентября стало известно, что в Днипре из окна школы выпал первоклассник. По факту служебной халатности полиция открыла уголовное производство.