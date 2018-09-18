В киевском метро замечены люди в банных халатах

На разных станциях киевского метро во вторник, 18 сентября, пассажиры видели горожан в белых халатах. Фото мужчин и женщин опубликовали пользователи соцсетей.

Так, на станции метро Лукьяновская видели мужчину в белом банном халате и домашних тапочках. На плече висело полотенце. Пассажир при этом спокойно читал газету.









Кроме того, в метро встретили женщину в белом банном халате и с тюрбаном из полотенца на голове. Некоторые пассажиры не скрывали своего удивления, другие же старались делать вид, что не замечают странности.

Пользователи соцсетей отмечают, что под зданием Киевской городской государственной администрации утром проходила акция протеста с требованием включить горячую воду. По всей видимости, участники акции разъезжались по домам на метро. Отдельно отмечается, что никто не помешал людям в халатах бросить жетон и воспользоваться услугами метрополитена.

Напомним, в Киеве две недели будет закрыт вход на станцию метро "Политех". Планируется ремонт эскалатора. Вместе с тем, на выход станция будет работать в обычном режиме.

Кроме того, 11 сентября был объявлен новый тендер на строительство метро на Виноградарь. Предварительная стоимость строительства оценена в 5 млрд гривен.