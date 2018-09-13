В киевском парке убрали незаконно установленный забор, простоявший 8 лет

Сегодня, 12:57

Забором было огорожено 4,5 га парка

В киевском парке "Муромец" проводится демонтаж незаконно установленного строительного забора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Политик отметил, что забором было ограждено 4,5 га парка. Незаконное сооружение простояло в парке "Муромец" с 2010 года. Часть территории парка пытались забрать под застройку.

Белоцерковец также уточнил, что проект благоустройства парка уже сделан и город постепенно будет его реализовывать.

Напомним, в киевском парке "Муромец" пройдет фестиваль богатырей. Мероприятие состоится 15 сентября. Современные богатыри передвинут 6 грузовиков весом 48 тонн, а многократный чемпион Украины Олег Тягнизуб установит новый рекорд по поднятию веса зубами.

Кроме того, в июле в оболонском парке "Наталка" открыли новые арт-объекты. Ремонт продолжится возле легендарного кессона.

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