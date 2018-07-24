В Киевской области нашли гигантский гриб

Гриб-дождевик весом около 18 килограмм тянет на рекорд, но жители села, которые его нашли, не захотели его регистрировать, а оставили себе

Гигантский гриб весом почти 18 килограммов нашли и сорвали жители села в Киевской области. Съедобен ли он и что с ним сделали – узнавали журналисты "Сегодня".

На мопеде огромный гриб от огорода, где его нашли, привезли к Дому культуры, позвали агронома. Тот сказал, что это – гриб-дождевик. Его точный вес – 17 килограммов 750 граммов, а размером он с велосипедное колесо.

Гриб-гигант в селе называют настоящим чудом. Есть его не стали – отставили как экспонат возле Дома культуры. Гриб-дождевик – съедобный. Но идею приготовить из него ужин селяне отбросили.

Возле гриба спустя несколько дней продолжаются фотосессии: взрослые удивляются, а дети не скрывают своего восторга.

По словам представителя национального реестра рекордов Украины, этот гриб пока – самый большой в стране. Но это еще не официально. Жители Дроздова решили не подавать заявку на рекорд, а предпочли любоваться находкой сами, пока гриб-гигант не испортится.

Напомним, недавно редкие белые трюфели случайно нашли в лесах Винницкой области. Мало кто из местных жителей их собирает: одни их просто не знают, другие – путают с ядовитыми.

А ранее мы писали о том, что под Киевом выращивают экзотические грибы шиитаке. В Японии этот гриб считают панацеей от аллергии и сахарного диабета. А в древние времена – еще и источником долголетия.

В октябре 2017 года на необычную находку в центре Киева наткнулся один из жителей столицы: на пересечении ул. Грушевского и Музейного переулка рядом с Национальным художественным музеем выросла целая семейка грибов, похожих на съедобные вешенки. Больше десятка грибов разместились на зеленой зоне вокруг старого пенька.