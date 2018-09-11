В Киевской области спасли лося, который тонул в водоеме

Сегодня, 18:56

Животное заметили на территории зоны ЧАЭС

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

Необычную спасательную операцию провели сегодня, 11 сентября, сотрудники ГСЧС Киевской области. Из водоема достали обессиленного лося.

"В 12:58 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение от группы туристов о том, что между недостроенными 5-м и 6-м блоками ЧАЭС уже длительное время в водоеме плавает лось и не может выбраться на берег. На место происшествия выехало дежурное отделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части г. Чернобыль. С помощью лодки спасатели вытащили из воды животное, у которого совсем не осталось сил. Лось оправляется от стресса и приходит в себя под присмотром своих спасителей", – сообщили в ГСЧС Киевской области.


Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

К операции "Лосиное спасение" также были привлечены местные лесники и представители национальной полиции.

Тем временем волонтеры "Службы спасения животных" рассказали о спасении еще одной жизни.

"В селе Сеньковка, Бориспольского района, машина сбила лису. Свидетельница происшествия дождалась на месте спасателей и наблюдала за перемещением лисы. Благодаря этому, лису удалось найти в поле неподалеку от места ДТП. У лисы сложные переломы двух лап, большая кровопотеря", – сообщают спасатели животных.


Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сейчас лису выхаживают ветеринары.

Напомним, в апреле на территории детского садика по улице Ушинского пожарные спасали котика.

Еще одну необычную спасательную операцию провели 16 августа сотрудники ГСЧС Киевской области. Как сообщают спасатели, в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района поступило сообщение о том, что в помощи нуждается корова.
спасатели, Чернобыль, лось, ЧАЭС, спасли, лиса, животное, ГСЧС
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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