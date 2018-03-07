В метро Киева предупредили об опасности бумажных объявлений

Киевский метрополитен предупреждает об опасности бумажных объявлений. Их особенно много в подземках.

Эти объявления обещают решить ваши проблемы: сделать быстро водительские права, обеспечить окнами от производителя, но в финале есть риск потерять деньги. Пострадавшие делятся историями в Интернете.

"Кому металлопластиковые окна? Лучше сразу искать в другом месте. Здесь схема такая: вносите 80% процентов предоплаты, а дальше месяцами обиваете пороги. Будьте осторожны, работают мошенники! Жертв ищут, разбрасывая рекламу в почтовые ящики и через листовки в метро!", – пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

В столичной подземке борются с бумажными объявлениями, потому что считают: за ними стоят мошенники. Пассажиров просят немедленно вызывать полицию, как только увидят распространителя.

"Призываем людей занимать активную позицию, останавливать этих людей. Были случаи, что и агрессивно реагируют, но у нас есть устройство пассажир-машинист, нужно просить машиниста вызвать полицию", – говорит советник начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

Рекламные агентства предупреждают: листовки на столбах действительно опасны – о заказчике ничего не известно.

"Нам нужны как минимум паспортные данные и идентификационный код того человека, который дает рекламу, они такую информацию давать не хотят", – объясняет генеральный директор КП "Киевреклама" Татьяна Бабенко.

Звоним по первому бумажному объявлению, найденному в транспорте, об услугах адвоката. Оказывается, офиса у него нет, деньги просит заранее. Когда спросили о законности его рекламы, смутился.

Объявления мошенников подстерегают вас не только в общественном транспорте. Когда выходите из дома, вот целая куча наклеек. Предлагают услуги сентехника, компьютерного мастера и ремонт квартир. Впрочем, репутация этих рекламодателей не проверена и пускать их к себе домой может быть опасно.

Недавно жители Одессы, Киева и Днепра жаловались на компьютерных мастеров из рекламных сообщений, украшающих чуть ли не каждый дом. Неизвестные скрываются за фото голливудских звезд, пишут, что живут рядом, и обещают скидки пенсионерам. А на самом деле забирают компьютеры на диагностику, и потом им невозможно дозвониться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обмен товарами: самые необычные предложения в интернете

После ряда таких афер украинцы признаются: реже обращают внимание на такую рекламу.

Впрочем, в любом объявлении главное, что должно насторожить – требование предоплаты. Именно за счет нее живут мошенники.

"Они работают с помощью электронной почты, мобильных телефонов и банковской платежной карточки", – говорит генеральный директор КП "Киевреклама" Татьяна Бабенко.

Напомним, очередной столичный романтик решил оригинально найти девушку, которую встретил в городском транспорте, но так и не смог с ней познакомиться. На остановке трамвая "Улица Сабурова" на Троещине молодой человек прикрепил скотчем розу и записку с призывом к девушке откликнуться, указав свой контактный телефон.

Как узнала "Сегодня", парня зовут Денис, ему 21 год, он работает в Киеве и занимается теплоизоляцией.

Ранее мы писали о парне, который увидел в маршрутке №444 (Ст. м. "Арсенальная" – ул. Метрологическая) красивую девушку и не успел с ней познакомиться. Парень не отчаялся, а начал ее поиски, расклеив по городу объявления с призывом к прекрасной незнакомке откликнуться.