В метро Киева установят почти 200 видеокамер

Сегодня, 16:53

На обустройство метрополитена камерами выделят 3 млн гривен

В метро Киева установят почти 200 видеокамер

На входах и выходах из станций метро в Киеве установят 195 видеокамер. Об этом говорится в сообщении на портале ProZorro.

Предполагается, что в зависимости от величины станции, на ней будет установлено одну или две видеокамеры. Власти отмечают, что видеонаблюдение необходимо, чтобы предотвратить угрозы для жизни киевлян.

Тендер на создание системы видеонаблюдения оценили в 3 млн гривен. Аукцион стартует 5 октября, выполнить же работы нужно до 17 декабря 2018 года. На данный момент в Киеве уже работают более 7 тысяч видеокамер, они работают в местах наибольшего скопления народа.

Напомним, в апреле в Киеве установили несколько "умных" камер на дорогах. Камеры умеют считать, распознавать авто и управлять светофорами.

Кроме того, в Запорожье установят несколько десятков камер видеонаблюдения. Часть оборудования на сегодняшний день уже закуплена.

Как известно, в Киеве четыре тысячи камер подключены к единой системе видеонаблюдения. Они распознают лица, автомобильные номера, следят за массовыми акциями и общественным транспортом. Нередко в кадр попадает момент совершения преступления.
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