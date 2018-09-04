В парке КПИ появился первый в Украине памятник Конфуцию: студенты уже загадывают желания

Сегодня, 17:57

Высота бронзового монумента — 3,5 метра, а вес — около тонны

Первый в Украине. Памятник мыслителю на площади Знаний
Первый в Украине. Памятник мыслителю на площади Знаний

В Киеве появился первый в Украине памятник китайскому философу и мыслителю Конфуцию (551—479 гг. до нашей эры). Сегодня в 16:00 состоится его официальное открытие на площади Знаний, на территории Национального технического университета "КПИ им. Игоря Сикорского".

Скульптор Николай Зноба вместе с Вероникой Дировой работали над созданием скульптуры 10 лет.

"Идея создания памятника Конфуцию возникла не случайно. Его образ близок всему миру. Конфуций — многогранен: мудрец, философ. Он давно уже стал символом Востока! Это первый памятник, посвященный ему в нашей стране. Скульптура создавалась при поддержке посольства Китайской Народной Республики в Украине", — рассказал нам скульптор, пока рабочие при помощи крана устанавливали памятник на гранитный постамент.

Кстати, Николай Зноба автор памятников: казаку Мамаю на Майдане Незалежности, королеве Франции Анне Киевской в Сенлисе, Шевченко в Праге. Памятники Знобы установлены в 18 странах мира.

boy_2303_read-only

Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Высота бронзового памятника Конфуцию — 3,5 метра, а вес — около тонны.

"Памятник сделан при помощи специальной тонировки, которая делает бронзу старой. Создается эффект, что он стоит тут уже тысячу лет. Конфуций одет в многослойную одежду. При работе мы изучали разные образцы нарядов того периода и выбрали самый оптимальный вариант. На голове у мыслителя — небольшая шапочка, хотя его изображают в разных головных уборах и без них. Наш Конфуций — задумчивый: он сложил руки в районе бороды, как будто бы в молитве, и желает всем мира. Китайцы сравнивают Конфуция с горой. И работа над ним была неспешной, пока образ не был собран в единую структуру", — поясняет нам Зноба.

Собравшиеся возле памятника студенты и преподаватели КПИ с интересом рассматривали скульптуру, а когда ее установили, некоторые аплодировали.

"Памятник Конфуцию — это круто! У нас появится классное место для медитации. Я даже потерла на удачу его необычные туфли с глазами дракончика, надеюсь, мое желание сбудется", — поделилась студентка Ольга.

Напомним, на территории КПИ можно найти немало арт-объектов – к примеру, мурал с изображением легендарного Сергея Королева и Сковороду в очках. Кроме того, на Гарматной можно полюбоваться муралом о сновидениях, а возле НАУ -  парнем, смотрящим в небо.
Киев, памятник, кпи, скульптор, Конфуций
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Отпало. Памятник украшает вход в столичный парк с 1962 года

В Киеве знаменитый памятник Пушкину потерял букву "П"

16 Августа, 17:27

Пока неизвестно, отлетела буква от старости или ее умышленно отпилили вандалы

Другие новости

В Киеве открыли памятник Илье Муромцу: как выглядит новый монумент

2 Августа, 13:21

В парке также появилась аллея с копиями древних артефактов
Загрузка...

Другие новости

Кулак Муромца. Разрешили примерить на себе. Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Удивительная история нового памятника в Киеве: как "собирают" богатыря Илью Муромца

23 Июля, 17:45

"Сегодня" побывала в цеху, где готовят памятник Илье Муромцу

Другие новости

Особняк. Жители не знали, что их дом связан с именем поэта

В Киеве увековечат историю любви Мандельштамов

4 Июля, 05:58

Жители дома на ул. Заньковецкой, 3/1, даже и не подозревали, что здание связано с именем поэта  
Загрузка...