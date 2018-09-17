В парке "Нивки" создали сказочную поляну

В парке "Нивки" появилась сказочная поляна. В новой арт-зоне поселились Кощей Бессмертный, Ивасик-Телесик и гуси-лебеди, Баба-яга с лопатой и другие известные персонажи народных сказок.

Необычные резные скульптуры из дерева создал известный украинский мастер Сергей Стеблюк.

Напомним, в Киеве уже немало мест, где можно бродить часами, потеряв чувство времени. Так, в начале сентября в парке "Победа" появился зонт для романтиков. Под зонтиком разместили указатели с расстоянием к разным городам Европы, а территорию вокруг засадят вечнозелеными кустами. Предполагается, что будет высажено около 2900 кустов самшита и 450 кустов бересклета. Власти надеются, что это место обязательно станет любимым для отдыха, встреч, а возможно и местом признания в любви.

Кроме того, в эти выходные в киевском парке "Муромец" прошел фестиваль богатырей, собравший сильнейших людей Украины, таких как Алексей Новиков, Сергей Пономарев, Артем Ушенко и Сергей Конюшок. Они передвигали 6 грузовиков весом 48 тонн.