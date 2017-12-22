В пятницу в Киеве снова будет снежно и скользко

Вчера, 04:58

Днем ожидается температура около 0°

 

В столице будет скользко
В столице будет скользко. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В пятницу, 22 декабря, в столице ожидается облачная погода, временами снег, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В субботу, 23 декабря, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах – гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Напомним, в Киеве дорожники работают в усиленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе "Киевавтодора", в течение ночи 21 декабря в столице работали 276 единиц основной и вспомогательной спецтехники и 27 бригад по ручной уборке. Главная задача – очистка от снега подходов к наземным и подземных пешеходных переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта.

Также не прекращались работы по вывозу снега с дорог и улиц столицы. Только за двое последних суток предприятия корпорации вывезли 12435 т снега на заранее определенные городскими властями площадки.

Как мы писали ранее, Киев до сих пор убирают от снега, который щедро нападал в начале недели.

Также мы писали, что в прошлом году в Киеве работала интерактивная карта, на которой была отмечена вся снегоуборочная техника.
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Источник:

"Сегодня"

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