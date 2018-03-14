В скандальном лицее на КПИ возобновят занятия

Занятия в киевском лицее №142 (ул. Политехническая, 2а), который закрыли в понедельник из-за аварийности здания (было построено в 1936 году), возобновят со следующего понедельника.

Напомним, в минувшую субботу руководство лицея уведомило учеников и их родителей, что занятия прекращаются, а всех школьников и преподавателей, это более 600 человек, распределят по другим учебным заведениям столицы. Такое решение в Соломенской РГА объяснили результатами обследования здания лицея, которое было проведено в конце прошлого года частной фирмой. По их заключению, постройка пришла в аварийное состояние и ее рекомендовано снести.

Районные власти поспешили заверить, что речь о сносе не идет, однако постройка может разрушаться. Родители лицеистов забили тревогу: как только детям перекроют доступ в лицей, здание тут же снесут.

В скандал вмешалась мэрия. По словам первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника, акт обследования, проведенный частной фирмой, основывается исключительно на визуальном осмотре.

"Слухи о сносе школы не соответствуют действительности. Специалисты государственных учреждений предварительно проверили состояние здания. Согласно их заключению, динамику деформации не подтверждено", — рассказал Поворозник и добавил, что будет проведен комплексный осмотр здания, который продлится около 1,5 месяцев. А летом начнется его ремонт, который планируют завершить к сентябрю. Так же будет проведено служебное расследование, чтобы выяснить кто и на каком основании принял решение о проведении обследования лицея частной фирмой.