ФОТОФАКТ. В сквере на Вербицкого "поселился" новый арт-объект

В сквере на улице Вербицкого, 12, сотрудники КП УЗН Дарницкого района установили новый арт-объект, возле которого предлагают делать фото. Композиция состоит из нескольких элементов: возле железного сердца стоят две забавные фигурки - болтик в галстуке и гайка с бантиком. Фотозону просят не ломать.

Ранее забавный и яркий арт-объект появился в Голосеевском районе столицы: на газоне возле Одесской площади "поселилась" семья разноцветных слоников – зеленый, фиолетовый и желтый. Изготовили их сотрудники КП УЗН Голосеевского района.

В прошлом году такие слоники, только синего, розового и оранжевого цвета, "жили" на Демеевской площади.

Напомним, в Оболонском районе можно также увидеть мамонтенка из цветов, он стоит на развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.

Кроме того, на пересечении ул. Тростянецкой и Вербицкого (Дарницкий район) на стене теплопункта появилось новое граффити. На рисунке – девушка со смартфоном делает селфи с енотом, который украшен цветами, а за ними подсматривает снегирь и веселые смайлики.

Тем временем, на пересечении ул. Тростянецкой и Вербицкого (Дарницкий район) на стене теплопункта появилось новое граффити. На рисунке – девушка со смартфоном делает селфи с енотом, который украшен цветами, а за ними подсматривает снегирь и веселые смайлики.