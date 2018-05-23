В "Софии Киевской" обновят фрески и мозаику

Сегодня, 08:53

Последний раз работы здесь проводились почти 30 лет назад

 

В соборе скоро начнут работы
В соборе скоро начнут работы

В Национальном заповеднике "София Киевская" сообщили о начале грандиозной реставрации уникальных мозаик, фресок и масляной живописи в Софийском cоборе.

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Фото: st-sophia.org.ua

"Это плановая реставрация южной части подкупольного пространства Софийского собора, которая стала возможной благодаря гранту от кипрского благотворительного фонда (15 тыс. евро). Последний раз работы здесь проводились почти 30 лет назад. Реставрация будет осуществляться командой заповедника под руководством главного мастера по реставрации памятников Анатолия Остапчука", — рассказали в "Софии Киевской".

Все работы планируют завершить в течение этого года. Приводят в порядок и другие объекты заповедника. Недавно мастера начали реставрацию монументальной живописи ХІХ в. на хорах Кирилловской церкви. Продолжается и восстановление интерьеров знаменитой Андреевской церкви.

Ранее мы сообщали, что одна из главных христианских святынь Восточной Европы — Софийский собор — празднует 1000-летие со дня освящения и первого богослужения. Напомним, согласно "Повести временных лет" собор был построен в 1037 году князем Ярославом Мудрым после победы над печенегами, однако, как выяснили ученые Нацзаповедника "София Киевская", возвели святыню во втором десятилетии XI века, заложили 4 ноября 1011 года, а освятили 24 мая (по старому стилю 11 мая) 1018 года. Строить собор начал князь Владимир Великий, а завершил Ярослав Мудрый.

Также мы сообщали, что уникальную старинную живопись нашли в Софийском соборе Киева. Ее зарисовали в 50 годах советские реставраторы, не увидев в библейских сценах ничего ценного. Теперь, чтобы восстановить реликвию, заповеднику "София Киевская" нужно полмиллиона гривен.
реставрация, софия киевская, софийский собор, живопись, фреска
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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