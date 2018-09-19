Владимирскую горку и Крещатый парк соединят мостом за 260 млн гривен

В Шевченковском районе Киева решили построить пешеходный мост, который объединит Владимирскую горку и Крещатый парк. Об этом сказано в объявлении на портале публичных электронных закупок ProZorro.

На строительство моста планируется выделить 260,5 млн грн. Заказчиком является КП "Инженерный центр". Кроме моста также планируют реконструировать сети наружного освещения по Владимирскому спуску и в районе Владимирской горки, наладить работу ливневой канализации и разобрать существующий трубопровод. На самом мосту установят 10 комплектов камер наблюдения.

Все предложения будут рассматриваться до 17 октября, а начало аукциона запланировано на 22 ноября. Победителя обяжут закончить строительство моста до 31 декабря 2019 года.

Напомним, в Киеве за 288 млн гривен отремонтируют Северный мост.На мосту обещают новые перила и Михаила вместо каштанов. Заменят ли герб Киева на верхушке моста, неизвестно. Старый, с листом и цветком каштана и надписью "Киев", пострадал от рук вандалов в прошлом году: конструкцию практически полностью разрезали и растащили на части.

Кроме того, на прошедших выходных в Киеве на мосту Патона прорвало трубу. В результате путепровод превратился в водопад.