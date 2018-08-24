Военный парад в Киеве: все подробности и реакция соцсетей

Военный парад в Киеве собрал десятки тысяч зрителей. Места у забора на Крещатике хватило не всем, так что зеленые склоны на улице на несколько часов превратились в трибуны: желающие посмотреть на военных и технику оккупировали зеленые зоны и все ближайшие возвышенности. Зрителей видели даже на крыше Дома профсоюзов!

На пунктах пропуска ближе к Майдану Незалежности утром, перед началом парада, возникла небольшая толкучка: многие хотели попасть на удобные точки обзора, однако с 10 утра там пропускали лишь по приглашениям. Пара, пришедшая посмотреть на парад с тремя детьми, даже захватила справку о том, что является многодетной, однако военные на пункте пропуска – непоколебимы: в некоторые места можно было попасть лишь по приглашениям и специальным пропускам. Правда, объяснили расстроенной семье, как пройти в место, откуда открывается хороший обзор.

В полиции сообщили, что люди в целом спокойно отнеслись к повышенным мерам безопасности. Порядок на празднике обеспечивают шесть тысяч правоохранителей, они дежурят с пяти утра и проверили все локации, где проходят мероприятия. В итоге, во время парада нарушений общественной безопасности не зафиксировали.

"Спасибо, что киевляне и гости столицы с пониманием относятся к поверхностным проверкам, в том числе на фильтрационных центрах на входе к месту проведения мероприятий. Ведь это делается ради безопасности, поскольку в государстве остается террористическая угроза. Полиция работает, чтобы праздник прошел спокойно, без нарушений правопорядка, чтобы ничто не мешало гражданам отмечать День Независимости Украины", – отметил глава столичной полиции Андрей Крищенко

Тем временем, на Крещатик вышли взводы военных со всей Украины. Когда диктор объявлял, что в колонне присутствуют участники боевых действий – публика аплодировала. Впервые прозвучало новое официальное приветствие армии "Слава Украине! Героям слава!".

Также впервые в параде участвовал женский батальон. Девушек в военной форме встречали особенно тепло.

"Смотришь на них – и как-то за страну спокойно. Чувствуешь себя под защитой. И парней столько красивых!", – говорили о военных компания юных студенток, пришедших на парад.

Вместе с нашей армией, по Крещатику прошлись солдаты и офицеры из 10 стран: Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Молдовы, Румынии, Великобритании, Грузии, США и Канады. Позже выехала техника. Танки оставили на асфальте белые следы, но дорога испытание выдержала. Завершился парад полетом авиации, вызвав восторг у гостей. А истребители, удивлявшие тренировочными полетами жителей Борщаговки, Теремков и Оболони, на этот раз пролетали очень высоко, так что маневры удалось рассмотреть не всем.

Напомним, в этом году парад на Крещатике стало одним из крупнейших за последние годы. По центральной улице страны прошли "коробочки" из состава 24 подразделений ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны – все 4500 человек.

Кроме того, в параде приняли участие иностранные военные – всего около 300 человек.