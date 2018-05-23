Воры не дремлют: как уберечь свою квартиру на время отпуска

Лето уже не за горами, а вместе с ним – и традиционный сезон отпусков у жителей больших городов. Между тем, пока сотрудники офисов отправляются на отдых, у воров начинается "горячий сезон", ведь оставленные без присмотра квартиры – легкая добыча для злоумышленников. Однако, воспользовавшись советами полиции и экспертов из охранных фирм, можно уберечь свое имущество от любителей чужого добра.

Советы полиции: не хвастаться отпуском в соцсетях и дружить с соседями

Столичные правоохранители фиксируют рост квартирных краж каждый летний сезон. Так, в июне 2015 года была зарегистрирована 421 кража, из которых раскрыты 87, в июне 2016-го воры обчистили 759 квартир, однако найти злоумышленников удалось лишь в 49 случаях. Летний сезон 2017 года был относительно спокойнее: тогда за все три летних месяца в городе зарегистрировали 1253 квартирные кражи и 858 грабежей, однако такие показатели – почти вдвое больше, чем в другие времена года, констатировали в полиции.

Самым популярным среди воров стал Дарницкий район (211 заявлений о краже). Меньше всего квартиры грабили в Печерском районе, где немало квартир с охранной сигнализацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Шесть способов защитить квартиру от воров

В полиции столичного региона предупреждают: никто и нигде не может быть уверенным, что воры обойдут его дом, но уменьшить риск стать жертвой злоумышленников по силам каждому. А для того, чтобы жилье было неприступным для воров, стоит следовать нескольким несложным правилам:

Не стоит делиться с незнакомцами планами о грядущих поездках или хвастаться дорогими покупками и высокой зарплатой

Не стоит сообщать в соцсетях о планах на длительную поездку

Стоит подружиться с соседями – они могут присмотреть за вашей квартирой во время вашего отсутствия

Перед отъездом закройте все двери, окна и балконы, и ни в коем случае не оставляйте ключи под ковриком

Не оставляйте ценные вещи на видном месте, или в хорошо известных для вора местах – под матрасом, в подушках, в сервантах, по картинам, в ящиках.

Уезжая надолго, оставьте включенным свет в дальней комнате, чтобы всегда, даже в ваше отсутствие, был "эффект присутствия"

При возможности, установите сигнализацию на открытие дверей, движения, разбития стекла, а также сенсоры, которые реагируют на свет и звук. Если живете на первом или втором этаже – решетки на окнах также не будут лишними

Кроме того, прежде чем проникнуть в дом, воры часто проводят своеобразную "разведку", чтобы убедиться, что в квартире никого нет. Иногда они оставляют для подельников своеобразные "сигналы", рисуя едва заметные знаки возле двери. Так что стоит обратить внимание, если возле входа появились непонятные рисунки, которых раньше не было. А если вы все же стали жертвой квартирной кражи – ничего не трогайте и сразу же звоните в полицию по спецлинии "102".

Советы охранных фирм: не экономить на замках и установить сигнализацию

К сожалению, почти любую дверь можно отпереть за несколько минут обычными хозяйственными инструментами. Специалисты говорят: все замки взламываются, разница заключается лишь во времени и количества шума.

"Чем лучше замок, тем дольше и громче его будут выламывать, а это поможет соседям заметить несанкционированный доступ и вызвать милицию. Поскольку воры специализируются на одном типе замка, лучше ставить на двери замки двух разных систем, или комбинированные", – рассказали в одной из охранных фирм столицы.

При этом, на замке лучше не экономить. Так, если на сувальдные и штифтовые замки опытный вор потратит 2-3 минуты и вскроет их без лишнего шума, то с замком, у которого есть защитная накладка, уже придется повозиться. Наилучшая защита – у замков с евроцилиндром, в которых есть "плавающие" элементы, магнитные вставки или усиление корпуса. Раскрыть их отмычками способны только профессионалы.

"Оптимальным будет тандем – комбинированный замок и сигнализация. Чаще всего именно наличие сигнализации в квартире отпугивает вора и дает гарантию целостности и сохранности вашего жилья", – рассказали в охранной фирме.

Однако, если денег на установку сигнализации нет, можно воспользоваться небольшими хитростями, которые помогут создать "эффект присутствия" людей в пустой квартире. Кроме озвученного полицией совета оставить включенным свет в одной из комнат или коридоре, можно оставить включенным радио. Также стоит попросить знакомых или соседей забирать корреспонденцию из вашего почтового ящика.

Тем временем, в столице на днях удалось задержать тандем "домушников" сразу после совершения преступления. Ими оказались уроженцы Керчи: 31-летний мужчина, ранее судимый за совершение грабежей и краж, и 35-летняя женщина.

На счету подозреваемых – семь квартирных краж. Воры заранее выбирали квартиры и, подобрав ключ, проникали в помещение, похищали ценные вещи и сдавали их в ломбард. Вещественные доказательства изъяли и направят на экспертные исследования.

По данным фактам следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто несколько уголовных производств по ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 35 и 140 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.