Возле метро "Харьковская" появилось новое озеро "для своих"

Сегодня, 14:41

Очередной застройщик закрыл доступ горожан к набережной

Возле метро "Харьковская" появилось новое озеро "для своих"
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Застройщик в Киеве грубо нарушил Водный кодекс Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ОО "Водное Движение Киевщины".

Отмечается, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной. В организации подчеркнули, что прибрежные защитные полосы должны быть свободными. Также активисты рассказали, что готовят соответствующие запросы и обращения.

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Напомним, водоемы Киева находятся под угрозой, потому власти намерены создать реестр объектов. Отсутствие контроля приводит к уничтожению рек и озер. Еще в июне депутатами Киеврады был согласован проект решения о создании единой информационной базы водных объектов столицы. База должна содержать информацию по инвентаризации и паспортизации, данные о форме собственности водоема, охранные договоры, фото, сведения о ширине прибрежных защитных полос, разрешения на размещение развлекательных заведений в их пределах.

Кроме того, в июле стало известно, что на озерах в микрорайоне Теремки-2 произошла массовая гибель уток, а еще живых спасали волонтеры. Жители заявляли о сотне погибших птиц. Их якобы отравили хлебом, который бросали в воду двое подозрительных людей.
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Автор:

Александр Марущак

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