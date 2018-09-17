Возле метро "Харьковская" появилось новое озеро "для своих"

Застройщик в Киеве грубо нарушил Водный кодекс Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ОО "Водное Движение Киевщины".

Отмечается, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной. В организации подчеркнули, что прибрежные защитные полосы должны быть свободными. Также активисты рассказали, что готовят соответствующие запросы и обращения.

Напомним, водоемы Киева находятся под угрозой, потому власти намерены создать реестр объектов. Отсутствие контроля приводит к уничтожению рек и озер. Еще в июне депутатами Киеврады был согласован проект решения о создании единой информационной базы водных объектов столицы. База должна содержать информацию по инвентаризации и паспортизации, данные о форме собственности водоема, охранные договоры, фото, сведения о ширине прибрежных защитных полос, разрешения на размещение развлекательных заведений в их пределах.

Кроме того, в июле стало известно, что на озерах в микрорайоне Теремки-2 произошла массовая гибель уток, а еще живых спасали волонтеры. Жители заявляли о сотне погибших птиц. Их якобы отравили хлебом, который бросали в воду двое подозрительных людей.