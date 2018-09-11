Возобновил работу мусоросжигательный завод "Энергия"

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Предприятие вводят в работу после месячного ремонта

Возобновил работу мусоросжигательный завод "Энергия"

Во вторник, 11 сентября, возобновляет работу мусоросжигательный завод "Энергия" КП "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Предприятие вновь начнет прием твердых бытовых отходов после проведения планового ремонта. Теперь завод готов работать и в зимнее время. Завод перерабатывает бытовые отходы в полезную энергию и обеспечивает киевлян теплом и горячей водой.

По словам директора завода Сергея Крикуна, был отремонтирован бункер бытовых отходов, котлы, насосное оборудование, две бойлерные. "Сегодня "Энергия" – единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно", – подчеркнул директор.

Напомним, 10 августа завод приостановил свою работу для проведения ремонта. Его подготовили к работе в усиленном режиме во время отопительного сезона. С 1 августа предприятие перешло вместе с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в управление КП "Киевтеплоэнерго".

Кроме того, киевлян учат сортировать отходы и сдавать их на переработку. Так, дома отмытые отходы нужно разделить на четыре фракции  – бумага, металл, стекло и полимеры.
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