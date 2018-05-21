Выходные в Киеве: Велодень, световые шоу и Мегамарш в вышиванках

И взрослым, и детям было чем заняться

Киевляне провели яркие и зажигательные выходные: город заполонили велосипедисты, а в центре показали удивительные световые инсталляции.

С 18 по 20 мая в столице прошло сразу несколько масштабных событий. В субботу несколько тысяч человек приняли участие в акции Велодень-2018. С самого утра колонны велосипедистов из разных районов приехали на Европейскую площадь, а оттуда все вместе направились на остров Муромец. Параллельно проходили и другие велоакции. Впервые состоялся Велопарад татуированных людей: участники проехались от парка Шевченко на ВДНХ. В парке "Дубки" прошли детские велосоревнования "Мы — чемпионы".

Велодень-2018. В акции приняли участие несколько тысяч столичных велосипедистов. Фото: КГГА

В субботу свое умение кататься на велосипеде показывали малыши от трех до шести лет. "В 45 заездах приняли участие 379 гонщиков. Парк переполнился эмоциями — волнение и азарт родителей, сосредоточенность, радость и удовольствие малышей. Конечно, были и слезы. Но все же улыбки победили", — сообщают организаторы. А в воскресенье соревновались детки от 7 до 10 лет.

19 мая в центре Киева состоялся юбилейный, 20-й Мегамарш в вышиванках. Участники в национальных нарядах прошлись от Золотых ворот до Контрактовой площади. Кроме взрослых и детей, участвовали в шествии и домашние животные, которых хозяева также нарядили в вышиванки.

В вышиванках. В марше участвовали даже домашние животные. Фото: facebook.com/megamarch.uk

Самым захватывающим событием выходных стал фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. На Почтовой площади на фасаде Речвокзала зрители могли увидеть фантастические видеоработы мастеров из разных стран мира.

"Единственный минус — из-за огромного количества людей на площади было тесно", — говорит киевлянин Игорь Мирошник.

Световые инсталляции показали и на других локациях: на Андреевском спуске, возле музея истории Украины... Одной из самых необычных была мультимедийная работа "Возрождение света" Светланы Рейниш: она оживила мурал на фасаде дома на ул. Боричев Ток 33/6-а.

Боричев Ток. Свет и музыка оживили мурал. Фото: facebook.com/sveta.reinish