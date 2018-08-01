Ярмарки в Киеве: где на этой неделе можно будет купить недорогие продукты

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

1 августа (среда):

в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

2 августа (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25; ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича) ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской)

в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10; ул. просп. Генерала Ватутина, 12-А;

в Печерском районе – ул. Московская, 2;

в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Шевченковском районе – ул. Баггоутовская, 1;

3 августа (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алма-Атинская, 64-74;

в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;

в Подольском районе – ул. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой) ул. Светлицкого, 33;

в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;

в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской) ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна)

Шевченковском районе -ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20;

4 августа (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Голосеевская, 4-10; ул. Паньковская;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Дарницком районе – пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;

в Подольском районе – просп.Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Соломенском районе – Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А);

в Шевченковском районе – вул.Подвойского, 2-12;

5 августа (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул.Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском районе – ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

в Печерском районе – вул.И. Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

в Шевченковском районе – ул.Татарская, 32-38.

Напомним, власти планируют усовершенствовать проведение в Киеве популярных сельхозярмарок, где продукты должны продавать по сниженным ценам. "Сегодня" выяснила, кто проверяет там продукты и как наказывают недобросовестных продавцов, которые продают товары по завышенным ценам.

Тем временем, в начале июля в Департаменте промышленности КГГА приняли решение о временном запрете продавать на столичных ярмарках пищевые продукты, которые быстро портятся.