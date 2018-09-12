Зачистка на вокзале в Киеве: убирают палатки с носками и халатами

Территорию возле центрального железнодорожного вокзала в Киеве начали очищать от незаконной торговли. Об этом сообщил глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

"На этой неделе по поручению Департамента благоустройства наши демонтажники взялись за самовольно установленные на вокзале палатки для сезонной торговли с сомнительной уличной едой и за лотки-стенды с носками, халатами и всевозможными "труселями". Пока демонтировали две первые временные конструкции, остальные "раскладушки" были собраны за 5 минут, а продавцы разбежались, как крысы. Хочу сказать, что этот бардак на железнодорожном вокзале в покое мы не оставим", – отметил Андреев.

По его словам, в перечне на демонтаж – более двух десятков незаконных точек, владельцы которых не платят налоги городу и портят имидж столицы. "Будем методично убирать весь этот незаконный торговый "муравейник", – заявляет глава КП "Киевблагоустройство".

Напомним, как сообщала газета "Сегодня", недавно в Днепровском районе возле озера Тельбин снесли гигантский МАФ, в котором размещался хостел.

Кроме того, 10 сентября в Киеве демонтировали ларьки, продававшие опасную шаурму. В КГГА заверили горожан, что массовых отравлений, как в июле этого года, больше не будет.