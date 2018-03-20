Занятия в киевском лицее после скандала: учеников встречали с конфетами

В мэрии заверили, что сносить лицей №142 никто не будет

В лицее №142 (ул. Политехническая, 2-а), который закрыли в прошлый понедельник из-за аварийности здания, в понедельник возобновили занятия.

Для пришедших лицеистов учителя даже подготовили сюрприз – сладости с пожеланиями.

Напомним, скандал вокруг лицея, построенного в 1936 году, разгорелся 10 марта, когда родителям школьников сообщили, что занятия в лицее прекращаются, а всех распределят по другим учебным заведениям столицы. Причина: результаты обследования здания лицея частной фирмой, которая заключила, что постройка находится в аварийном состоянии и ее рекомендовано снести.

В мэрии заверили, что сносить лицей никто не будет и назначили комплексный осмотр здания специалистами от госучреждений. Многие родители учеников в обещания властей не поверили и разместили на сайте Киеврады петицию с требованием не допустить закрытия лицея и дальнейшего демонтажа здания. Листовки с призывом поддержать петицию вчера раздавали рядом с учебным заведением. Более чем за неделю она набрала 8200 подписей из 10 тысяч необходимых.