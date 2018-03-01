Живой квартал Respublika – новый формат на рынке украинской недвижимости

За 18 лет работы компания KAN Development зарекомендовала себя на рынке недвижимости инновационными подходами к возводимым объектам. "Мы не строим бетонные коробки, мы создаем среду обитания. Иными словами, в нашем обиходе нет понятия "спальный район", – заметил Игорь Никонов.

Живой квартал Respublika (www.respublika.kiev.ua) стал продолжением проектов квартальной застройки, развиваемых совместными усилиями компаний KAN Development и архитектурной мастерской ARCHIMATIKA. Главный архитектор компании ARCHIMATIKA Дмитрий Васильев отметил, что новый жилой квартал отличается сбалансированностью всех составляющих современной жизни человека. "В нашей работе учтены интересы мамы с коляской, пешехода и водителя, ребенка и пожилого человека", - объясняет архитектор. Он отметил, что после завершения реализации Respublika станет самым большим жилым районом за всю историю Украины. "Он будет заметен даже с космоса", – пошутил Васильев. Фактически создается целый город с чистого листа, качественная среда обитания, которая творится с нуля. Благодаря большой площади и низкой этажности авторам проекта удалось создать комфортную среду, в которой люди не ограничены стенами своих квартир. Продажи в Respublika стартуют уже в марте. Первый дом будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Стоимость квадратного метра будет от 17,5 тыс. грн.

Однако привлекает квартал не только и не столько своими масштабами. Разработчики учли последние тенденции, направленные на создание проектов устойчивого развития. Так, в новом квартале затраты на отопление будут в 2,5 раза меньше (как и в проектах "Комфорт Таун", "Цетрал Парк" и др.) чем в среднем по Киеву. Жители квартала Respublika получили в распоряжение дворы без автомобилей. Так реализовался подход с разделением зон для отдыха, занятий спортом и мест для парковки машин. При этом даже если на каждую квартиру будет приходиться по два авто, для всех найдется место для парковки.

Respublika, по словам его создателей, – это сообщество открытых людей. Таких, которые открыты к восприятию нового. Людей активных, энергичных, развивающихся. В проекте воплощается в жизнь идея sharing culture- жители квартала бесплатно могут пользоваться велосипедами, теннисными ракетками или мячами. "Мы хотим дать пример детям – оторвать их от гаджетов и показать преимущества активной жизни на собственном примере", – отмечает выступающий. Важными составляющими квартала станет комьюнити центр Public – средоточие ресторанов, кафе, детских игровых площадок и других возможностей для общения.

Первые этажи, отданные под небольшие заведения сферы обслуживания и общественного питания, сделают улицы квартала оживленными, красивыми и, в то же время, обеспечат все необходимое под рукой.

Неожиданным решением стала наклонная зеленая кровля в Public центре. Зимой она станет снежной горкой, на которой сможет спускаться малышня. Согласитесь – редкое и почти забытое в современных каменных джунглях детское развлечение.

Целый гектар займет Академия спорта: 7 игровых полей для разных видов спорта, тренажерная зона, трибуны для болельщиков и зона пикников. И даже первая в Украине площадка для падл-тенниса. Наконец и у нас в Киеве предусмотрена даже суперпродвинутая площадка для выгула собак!

Интересной опцией станут расположенные на первом этажа сториджи – просторные помещения. Где владельцы квартир смогут хранить крупногабаритные вещи. Например – тот же велосипед или санки.

В заключение авторы проекта еще раз акцентировали внимание, что квартал Respublika – это проект новых возможностей. Это будет Республика открытых к новому людей.

Также в рамках презентации был представлен новый переосмысленный образ компании в целом. Теперь KAN Development становится просто KAN. Логотип стал проще, легче, понятнее и открытее. Также в компании отметили, что всегда готовы к диалогу, к общим идеям. ОБ этом и новый слоган KAN: создавай с нами.

"Мы 18 лет создаем лицо нового Киева, а теперь мы меняется сами, чтобы стать современнее и ближе к нашим клиентам и киевлянам".