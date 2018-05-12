Знаменитый дворик с воронами в Киеве выставили на продажу

Сегодня, 23:53

Столица может потерять знаменитую достопримечательность

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Старый дворик на улице Рейтарской 9 в Киеве выставлен на продажу на сайте объявлений. Дом площадью 24 сотки продают вместе с тремя стоящими на нем зданиями за 1 миллион долларов.

В столице есть такие места, которые в отличие от Лавры и Золотых ворот – не знают даже местные жители. Например, дворик с воронами, которые любят пиво, гоняют местных котов и имитируют звуки авто-сигнализации. Но вскоре столица может потерять эту достопримечательность – землю дворика выставили на продажу.

Напомним, на балконе второго этажа здания Нацмузея Тараса Шевченко в Киеве появилась восстановленная скульптура Ангела доброты, которая пострадала от падения глыбы льда в марте этого года. Изначально сотрудники музея не планировали его восстанавливать, памятник считался временным и был изготовлен из пенополистирола. Впрочем, вернуть Ангела их просили киевляне и экскурсоводы, для которых он стал символом Киева.

Ранее, скульптура пострадала в субботу, 10 марта, от рухнувшей большой глыбы льда, которая отбила голову ангелу.
Киев, вороны, дворики, достопримечательности
Источник:

"Сегодня"

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