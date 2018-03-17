Золотой танк Порошенко, кроссовка Кучмы и фараон Януковича: где увидеть коллекцию президентских подарков

У кого из глав государств даров больше и есть ли в коллекции знаменитый золотой батон Януковича

Подарки украинским президентам показали в столичной библиотеке имени Вернадского. Всего в фонде – 1800 экспонатов. У кого из глав государств даров больше и есть ли в коллекции знаменитый золотой батон Януковича?

Это танк Порошенко, это кроссовка Кучмы, а это книга – подарок от Ющенко. Все золотое. Но посетители здесь ищут золотой батон Януковича, рассказывает сотрудник фонда президентов Украины. Сюда свозят все подарки, полученные гарантами во время официальных визитов.

У кого из президентов золотого больше – не подсчитывали.



Андрей Кушерский показывает подарки для Леонида Кучмы. За два президентских срока – собралась внушительная коллекция.

Самый большой экспонат из Таджикистана. Шерстяной ковер с портретами 12-ти друзей Кучмы – лидеров стран СНГ.

Среди прочего – золотой мушкетер, а еще кроссовка от футболистов.



В музейной коллекции Порошенко из золотого – только танк от Нацгвардии.



Не оказалось золота и в туркменском сундуке.

Среди презентов для Виктора Ющенко – предметы культуры. А позолотой блестит переплет "Истории Украины".

Золотой фараон прилетел из Египта для Януковича. Его привезли из президентского офиса, как и все подарки. Без документов. А куда делся батон, тут недоумевают.



Виталий Резниченко занимался подарками практически при всех президентах, кроме Порошенко. Раньше ему приходилось отвечать, куда делся конь, подаренный Кравчуку или Кучме.



За годы работы дипломат повидал много. Из необычного – верблюд от Кадаффи для Кучмы.

А вот презентов из золота чиновник не припомнит. У Леонида Кравчука, например, в основном, подарки из дерева.

Наталья Адаменко – потомственный эксперт по протоколу. Считает, что подарок, достойный Президента, должен быть не столько дорогим, сколько символичным.



Есть золотое сари у Ангелы Меркель, золотой телефон – у Трампа. Но как исключение. Запад ограничивается открытками и сувенирами. А вот к золотым презентам тяготеют скорее страны

Настоящее золото – монету за 10 тысяч долларов дарили Януковичу, золотую домбру за 50 тысяч долларов – Президенту Казахстана Назарбаеву. А батьке Лукашенко – бесценный золотой меч.