Чем займется Киеврада: депутаты хотят переименовать аэропорт и попросить денег на мост

Сегодня состоится сессия Киеврады. "Сегодня" узнала, чем займутся депутаты.

Новые названия

Столицу ждет очередная волна переименований. Одним из первых в повестке стоит вопрос о присвоении аэропорту "Киев" (Жуляны) имени известного авиаконструктора Игоря Сикорского. А вот слово Жуляны, по просьбе сотрудников аэропорта, может из названия исчезнуть.

Кроме этого, на сессии планируют рассмотреть переименование улиц. Например, ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (известные киевские культурные деятели), ул. Семашко — в ул. Николая Павлушкова (студент, жертва сталинских репрессий), ул. Пугачева — в ул. Академика Ромоданова (украинский нейрохирург) и другие.

Также депутаты хотят вернуть историческое название переулку Ладо Кецховели в Подольском районе — он может стать Воздвиженским.

Дуб может стать памятником природы

Может появиться в Киеве и новый памятник природы — "Дуб Яковенко". Охранный статус предлагают предоставить 300-летнему дереву на ул. Патриарха Скрипника, 40, в Соломенском районе. Его высота — 25 м, обхват ствола — 3,6 м. Как рассказали нам в департаменте благоустройства, название дуба — в честь киевлянина Валерия Яковенко, доктора технических наук, профессора.

"Он живет рядом и уже много лет заботится о дереве, установил ограду, привлекал специалистов для лечения", — поясняют здесь.

А парк "Киото" в Деснянском районе собираются огласить парком-памятником садового искусства местного значения, чтобы сберечь ценные растения и не допустить застройки. Статус парка может получить на сессии территория вокруг озера "Солнечное" в Дарницком районе, а на участке между ул. Никольско-Слободской и Броварским проспектом создадут парк "Набережная Левобережья".

На Харьковской площади хотят построить развязку

Готовят депутаты и несколько обращений к Кабмину. Среди них — просьба выделить из госбюджета средства на строительство съезда на развязке у "моста Кирпы". Ранее чиновники озвучили, что на завершение автомобильной части Дарницкого моста необходимо 1,15 млрд грн. Есть и еще одно обращение к ВР, которое касается городской инфраструктуры, — о строительстве многоуровневой транспортной развязки на Харьковской площади и о выделении на нее средств в госбюджете 2018 года. "Развязка поможет ускорить движение во всех направлениях", — говорится в проекте.

Кстати, готовится в Киевраде и еще одно важное обращение в ВР — в сфере охраны культурного наследия.

"Мы уже подготовили обращение в парламент об изменениях в законодательство, которые позволят возвращать аварийные объекты в собственность города. Стоимость выкупа таких объектов хотим уменьшать пропорционально размеру вреда, причиненного памятнику действиями недобросовестного владельца. Если историческое здание оценено, например, в 5 млн грн, а вред ему нанесен на 2 млн, то такой объект обойдется городу в 3 млн", — пояснил соавтор обращения, секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Попросят столичные депутаты значительно увеличить и штрафы для тех, кто уничтожает культурное наследие. Правда, на сколько — пока не решили. Сейчас они просто мизерные — от 1700 до 170 тыс. грн для юрлиц и от 1700—2650 грн для физлиц.

Ранее стало известно, что проекты решений о легализации игорного бизнеса и создании официальной игровой зоны не набрали достаточного количества голосов в Киевраде.

Напомним, в феврале Киеврада приняла решения о том, что в столице появятся 23 новых сквера, а в школах запретят политическую агитацию.