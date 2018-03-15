Чем займется Киеврада: депутаты хотят переименовать аэропорт и попросить денег на мост

Сегодня, 09:42

Может появиться в Киеве и новый памятник природы

 

«Киев». Сегодня аэропорту могут присвоить имя знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского
«Киев». Сегодня аэропорту могут присвоить имя знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского

Сегодня состоится сессия Киеврады. "Сегодня" узнала, чем займутся депутаты.

Новые названия

Столицу ждет очередная волна переименований. Одним из первых в повестке стоит вопрос о присвоении аэропорту "Киев" (Жуляны) имени известного авиаконструктора Игоря Сикорского. А вот слово Жуляны, по просьбе сотрудников аэропорта, может из названия исчезнуть.

Кроме этого, на сессии планируют рассмотреть переименование улиц. Например, ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (известные киевские культурные деятели), ул. Семашко — в ул. Николая Павлушкова (студент, жертва сталинских репрессий), ул. Пугачева — в ул. Академика Ромоданова (украинский нейрохирург) и другие.

Также депутаты хотят вернуть историческое название переулку Ладо Кецховели в Подольском районе — он может стать Воздвиженским.

Дуб может стать памятником природы

Может появиться в Киеве и новый памятник природы — "Дуб Яковенко". Охранный статус предлагают предоставить 300-летнему дереву на ул. Патриарха Скрипника, 40, в Соломенском районе. Его высота — 25 м, обхват ствола — 3,6 м. Как рассказали нам в департаменте благоустройства, название дуба — в честь киевлянина Валерия Яковенко, доктора технических наук, профессора.

"Он живет рядом и уже много лет заботится о дереве, установил ограду, привлекал специалистов для лечения", — поясняют здесь.

А парк "Киото" в Деснянском районе собираются огласить парком-памятником садового искусства местного значения, чтобы сберечь ценные растения и не допустить застройки. Статус парка может получить на сессии территория вокруг озера "Солнечное" в Дарницком районе, а на участке между ул. Никольско-Слободской и Броварским проспектом создадут парк "Набережная Левобережья".

На Харьковской площади хотят построить развязку

Готовят депутаты и несколько обращений к Кабмину. Среди них — просьба выделить из госбюджета средства на строительство съезда на развязке у "моста Кирпы". Ранее чиновники озвучили, что на завершение автомобильной части Дарницкого моста необходимо 1,15 млрд грн. Есть и еще одно обращение к ВР, которое касается городской инфраструктуры, — о строительстве многоуровневой транспортной развязки на Харьковской площади и о выделении на нее средств в госбюджете 2018 года. "Развязка поможет ускорить движение во всех направлениях", — говорится в проекте.

Кстати, готовится в Киевраде и еще одно важное обращение в ВР — в сфере охраны культурного наследия.

"Мы уже подготовили обращение в парламент об изменениях в законодательство, которые позволят возвращать аварийные объекты в собственность города. Стоимость выкупа таких объектов хотим уменьшать пропорционально размеру вреда, причиненного памятнику действиями недобросовестного владельца. Если историческое здание оценено, например, в 5 млн грн, а вред ему нанесен на 2 млн, то такой объект обойдется городу в 3 млн", — пояснил соавтор обращения, секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Попросят столичные депутаты значительно увеличить и штрафы для тех, кто уничтожает культурное наследие. Правда, на сколько — пока не решили. Сейчас они просто мизерные — от 1700 до 170 тыс. грн для юрлиц и от 1700—2650 грн для физлиц.

Ранее стало известно, что проекты решений о легализации игорного бизнеса и создании официальной игровой зоны не набрали достаточного количества голосов в Киевраде.

Напомним, в феврале Киеврада приняла решения о том, что в столице появятся 23 новых сквера, а в школах запретят политическую агитацию.
Жуляны, депутаты, парк, киеврада
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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