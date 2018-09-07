Депутат Киевсовета Сергей Гусовский прокомментировал свое исключение из "Самопомочи"

Политик считает, что всему причиной приближающиеся выборы, перед которыми руководство партии ощущает страх

Депутат Киевского городского совета, который 6 сентября был исключен из партии "Самопомич", считает, что руководство политсилы приняло такое решение из-за страха перед началом избирательной гонки. Об этом Гусовский написал на своей странице в Facebook.

"Исключение из партии четырех членов фракции "Объединение "Самопомичь"-Киев и ультиматум, выдвинутый другим членам фракции, является ничем иным, как попыткой расправы с неудобной киевской командой", – считает Гусовский.

По его словам, два последних года депутаты пытались установить эффективные отношения между командами Киева и Львова.

"В начале избирательной гонки боязнь руководства партии относительно киевской команды стала причиной решения, которое было принято исполкомом партии", – отметил нардеп.

Гусовский сообщил, что дальнейшие действия фракция определит на заседании в понедельник, 10 сентября.

Как известно, исполнительный комитет "Объединение "Самопомичь" исключил депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии.

В заявлении партии говорится, что причина исключения – "нанесение серьезного ущерба репутации политической силы".