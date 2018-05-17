Дмитрий Давтян: "Новый тариф обеспечит ремонт и обновление столичного транспорта"

На этой неделе в Киевской городской государственной администрации (КГГА) анонсировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте, что вызвало ажиотаж среди киевлян. В интервью заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян рассказал, как и почему изменится тариф на проезд, описал состояние подвижного состава и пообещал, что для льготников проезд останется бесплатным.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В СТОЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИБЛИЗИТСЯ К ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ

– Дмитрий Александрович, киевляне обсуждают повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Назывались разные цифры. Вы можете точно сказать, каким будет тариф?

– Стоимость проезда в Киеве измениться с 14 июля. Для постоянных пассажиров поездка будет стоить от 6,3 гривны – при условии пользования проездным билетом, для тех, кто осуществляет разовые поездки – 8 гривен. То есть, городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными карточками. А для тех, кто редко ездит на коммунальном транспорте или гостей города, проезд будет дороже. Мы приняли компромиссное решение, понимая сложное экономическое положение в стране. Такой тариф позволит не допустить кризиса в транспортной отрасли, а также обеспечит комфортные и безопасные перевозки.

– Какие основные причины повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте?

– В первую очередь, несоответствие тарифа реальной стоимости проезда. Корректировка отдельных его составляющих, которую осуществили летом минувшего года, позволила лишь немного приблизить его к реальному показателю. Вместе с тем, с 2015 года в стране в 5,4 раза выросли тарифы на электроэнергию, стоимость дизельного топлива поднялась в 1,5 раза, а стоимость шин – в 1,5 раза. За это же время индекс потребительских цен, которым любят оперировать статисты, возрос на 183%. Это объективные факторы, на которые не может влиять руководство города. Но они непосредственно сказываются на себестоимости проезда.

– Можно ли говорить, что тариф, который был назван на недавнем брифинге, объективен?

– Нет, нынешнее повышение не отображает себестоимости проезда в транспорте. По последним расчетам, экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро – 8,27 гривны, в наземном транспорте – 8,77 гривны. Это выше установленных цифр, но мы понимаем, что у горожан такая сумма может вызвать затруднения, потому минимальная стоимость проезда – при условии покупки проездного – составит от 6,3 гривен. Нынешний рост стоимости проезда является компромиссным – тариф все еще будет ниже необходимого, хотя и приблизится к экономически обоснованному.

ВОДИТЕЛИ УЕЗЖАЮТ РАБОТАТЬ В ПОЛЬШУ

– Была ли возможность на какое-то время удержать действующие тарифы на проезд?

– К сожалению, нет. Мы и так довольно долго сдерживали рост тарифа. Изменение стоимости проезда в коммунальном транспорте – вынужденное решение, которое пришлось принять, чтобы не допустить транспортного коллапса в столице. Ведь, кроме прочего, низкий уровень зарплат в транспортных предприятиях привел к огромному дефициту кадров. К примеру, в метрополитене сегодня 468 вакансий (5,9% от общего числа сотрудников), в "Киевпасстрансе" – 2434 вакансии (25,8%). То есть, наши водители, получившие местное образование и хороший трудовой опыт, не прикладывая особых усилий, уезжают в Польшу. Почему? Потому что уровень оплаты труда там существенно выше. Чтобы избежать оттока квалифицированных кадров, обучать, удерживать и привлекать нужных специалистов, мы обязаны повысить им зарплаты, а это невозможно без изменения тарифа.

– Измениться ли качество перевозок после повышения тарифа на проезд?

– Безопасные и комфортные перевозки пассажиров – наша ключевая цель. Мы не можем позволить, чтобы, например, в метро произошло ЧП. Ведь этим транспортом ежедневно пользуются миллионы пассажиров. И люди часто не замечают тех работ, которых не видят, но которые осуществляются ежедневно для поддержания работы отрасли – небольшие или текущие ремонты, точечные обновления, замены. Но, безусловно, чтобы поддерживать отрасль в надлежащем состоянии, этого недостаточно. Сейчас треть всего подвижного состава наземного транспорта требует капитального ремонта. Также в ремонте нуждаются трамвайные пути, контактная сеть. В метрополитене крайне необходим ремонт эскалаторов (в ближайшие годы потребуют полной замены эскалаторы на станциях "Арсенальная", "Крещатик", "Университет", "Вокзальная"), туннельных сооружений и станций, обновления системы пожарной защиты и освещения. Мы не можем выпускать на маршруты неисправные или опасные поезда, автобусы, троллейбусы, трамваи. Но и средств на закупку новых, даже на плановые ремонты, на данный момент не хватает.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ ОСТАНЕТСЯ

– То есть, новый тариф позволит сделать транспортные коммунальные предприятия прибыльными?

– Нет, даже при новом повышенном тарифе предложенная система оплаты направлена, прежде всего, на защиту интересов киевлян. И, конечно, такой шаг не выведет "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" из состояния убыточности. Устанавливая тарифы, мы искали максимальный компромисс между интересами пассажиров и экономически обоснованными ценами. И "Киевпастрас", и "Киевский метрополитен" будут получать дотации из бюджета. Но они будут значительно меньше, чем сейчас. Средства же, которые бюджету удастся сэкономить благодаря этому, будут направлены на закупку нового подвижного состава, на ремонт, плановый техосмотр, на оплату долгов за электроэнергию, на повышение зарплат сотрудникам.

– Останется ли бесплатным проезд для льготников?

– Безусловно, вопрос отмены льгот даже не поднимался, это принципиальная позиция Виталия Кличко. Мэр поставил задачу – найти возможность сохранить все льготы на проезд общественным транспортом для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения. И эта задача будет выполнена – те, кто имеет право на льготы, будут пользоваться ими в транспорте.

Сергей Афонин