Дому отдыха для незрячих под Киевом больше не грозит закрытие

В Украине почти 100 тысяч незрячих людей, и вопрос их оздоровления – важнейший, ведь за этот сезон посетить дома отдыха смогли лишь единицы. Помочь изменить ситуацию пообещали и народные депутаты, и министры.

Тамара Малюта приехала в дом отдыха для незрячих в Боярке под Киевом из Луганской области. Она потеряла зрение в 2015 году. Говорит, этот дом отдыха – единственное место, где такие, как она, могут отдохнуть, да еще и найти новых друзей.

"Когда они здесь 3-4 дня побудут – они находят себе друзей, они чувствуют, что они нужны нашему государству, нашим людям, они чувствуют, что они не оторваны от мира", – рассказала культорганизатор Нина Сыч.

Но этот центр хотели закрыть. Найти деньги на реконструкцию дома отдыха для незрячих и слабовидящих еще в июле обещал лидер Радикальной партии Олег Ляшко – и теперь он вернулся сюда с хорошими новостями.

"Необходимые средства для ремонта вашего спального корпуса найдены – и в этом году мы начнем ремонтные работы, чтобы вы имели достойные условия для жизни. В следующем году я добьюсь, чтобы тот корпус, который запущен и много лет стоит – чтобы он был отремонтирован. 100 тысяч людей в Украине незрячих... Я добьюсь, чтобы были выделены средства на ремонт общежитий, потому что вы такие же, какие и я, как и Рева, как и каждый из нас, просто вам немного тяжелее, чем мне, а я хочу, чтобы вам было легче", – отметил Олег Ляшко.

Политик показал и проекты реконструкции, и смету. В планах – ремонт спального корпуса, туалетов, а также замена окон.

"Наша социальная сфера – за 27 лет независимости вы видите, в каком она состоянии. И ее ремонтировать, ее нужно приводить к современным требованиям, модернизировать. И это делать надо поэтапно. И так мы шаг за шагом будем делать все, чтобы люди с инвалидностью чувствовали, что в Украине есть власть, и она заботится о людях", – рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Напомним, ранее Олег Ляшко заявил, что Радикальная партия будет добиваться достойных условий реабилитации для украинских бойцов и приличных зарплат для медиков.