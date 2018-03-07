Какие города-спутники могут стать частью Киева

Границы Киева могут расшириться за счет присоединения к столице поселка Коцюбинское. Местные жители изъявили желание присоединиться к столице на общественных слушаниях. "Сегодня" выяснила, возможно ли присоединение поселка и какие еще города-спутники могут стать частью Киева.

Решение жителей поселка Коцюбинское

Решение жители Коцюбинского приняли коллективно. "За присоединение к Киеву проголосовал почти 61%. Против — 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Результаты будут направлены в Киевраду и в парламент", — поясняет глава поселкового совета Ольга Матюшина.

По ее словам, участие в общественных слушаниях приняли почти 1340 человек (всего жителей более 15 тыс.). "Если присоединимся к Киеву, у нас тоже будут ремонтировать дороги и появятся интересные арт-объекты. Киев для нас и так родной, ведь большенство жителей ездит туда на работу", — рассказывает жительница Коцюбинского Анна. "А мне не совсем хочется присоединения к Киеву. Слышал, например, что под Коцюбинским хотят построить мусороперерабатывающий завод, а это плохая экология. Столичные чиновники с легкостью могут принять такое решение, они ведь тут не живут", — говорит местный житель Сергей Остапчук.

В Киевраде отреагировали на решение жителей Коцюбинского сдержанно.

"Мы с уважением относимся к позиции жителей поселка и будем прорабатывать такую возможность", — пояснил "Сегодня" секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Киевская агломерация

Расширение границ Киева за счет городов-спутников обсуждается давно, еще во времена мэров Омельченко и Черновецкого, но дальше разговоров дело не пошло. В Киевраде буквально в феврале обсуждали вопрос о создании столичной агломерации.

"Коцюбинское — один из приоритетных для нас населенных пунктов. Но присоединение возможно не со всеми городами-спутниками, поэтому сейчас изучаем, какие из них присоединить, чтобы от этого была польза и для столицы и для городов-спутников", — поясняет советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По его мнению, для Киева агломерация пойдет на пользу.

"Увеличится количество налогоплательщиков, а значит, будет больше бюджет, и мы сможем больше реализовать проектов. В то же время жители Коцюбинского смогут пользоваться всеми благами города", — уверен Белоцерковец.

Какие еще города-спутники могут присоединиться к Киеву

Эксперты подтверждают, что присоединение городов-спутников вполне реально.

"Существует большая вероятность присоединения к Киеву таких городов-спутников, как Бровары, Вишневое, Ирпень, Буча, Борисполь. Процедура следующая: должны быть решения местных сельсоветов, Киеврады и ВР. Для столичной власти такое слияние выгодно. Расширяется поле деятельности. Особенно застройщиков, которым уже тесно в Киеве и появится новый лакомый кусок для застройки. Но такое присоединение — большая угроза вырубки лесов вокруг столицы", — сказал "Сегодня" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

По его мнению, города-спутники и Киев должны развиваться в существующих границах.

"У пригородов нет объектов социнфраструктуры и отсутствует комфортное транспортное сообщение с Киевом. Многие родители возят детей учиться в Киев. В городах-спутниках нужно создавать новые рабочие места, привлекая инвесторов и туристов", — пояснил Вовченко.

Когда столица может расширить границы, прогнозировать рано, но эксперты уверяют, что слияние с пригородом возможно ближе к выборам мэра, которые пройдут в конце 2019 года.