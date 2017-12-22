Киеврада утвердила бюджет столицы-2018: обещают строить метро и поднять зарплаты (инфографика)

Киеврада наконец приняла бюджет столицы на 2018 год. Размер казны — 49,1 млрд грн, примерно на треть больше нынешнего. Из главных задач года — расширение метро, достройка и ремонт проблемных мостов.

На образование выделят 13,6 млрд грн (в 2017-м было 10,7 млрд), здравоохранение — 9,2 млрд (было – 7,5), соцзащиту — 8,6 млрд (было – 5), транспорт — 4,9 млрд (было – 2,3), ЖКХ — 2,1 млрд (было – 2,6), культуру — 0,9 млрд (было – 1,3).

Депутаты неделю вносили правки — всего около 700 корректив. К примеру, на строительство метро на Виноградарь предлагали дать 2,5 млрд грн, но 1 млрд сняли, передав его на ремонты лифтов и другие нужды. А по метро урезание сметы не критично.

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"Работы на объекте начнутся не раньше мая", — пояснил глава бюджетной комиссии Киеврады Андрей Странников. В случае чего, можно будет откорректировать смету позже. В бюджете заложены средства на ремонт школ и детсадов, сохранят надбавки к зарплатам учителям и медикам.

"Столичные медики и учителя будут получать надбавки к зарплатам в размере 20%", — сказал "Сегодня" первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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Многие эксперты смету критикуют.

"Этот бюджет — бюджет проедания. Средства на развитие ЖКХ — капля в море. А в это время депутаты выделяют на содержание Киеврады 225 млн, что на 35 млн больше, чем в прошлом году", — говорит президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

Зато наконец займутся доступностью города для инвалидов. Более 10 станций метро обещают переоборудовать.