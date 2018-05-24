Кличко доплатят за службу в армии

У мэра Киева Виталия Кличко существенно выросла зарплата. Как указано в распоряжении КГГА, к окладу он получил 45% надбавку "за выслугу лет".

"По состоянию на 10 мая Виталий Кличко имеет стаж работы на должности и ранее приобретенный стаж государственной службы 15 лет", — сказано в документе.

"Сегодня" выяснила, когда мэр успел обзавестись таким солидным стажем госслужбы. В КГГА разъяснили: согласно его трудовой книжке, это четыре года на должности главы КГГА (с 6.06.2014), полтора года в качестве нардепа (с 12.12.2012 до 5.06.2014), а также почти два года работы штатным советником президента Виктора Ющенко (с 23.12.2006 по 7.11.08). Но самый большой срок, который вошел в стаж госслужбы, — это период службы Кличко в Вооруженных силах — это почти восемь лет (с 20.12.1989 по 5.09.1997). Правда, в официальной биографии мэра значится, что с 1989-го по 1991 год (всего 3 года) он служил в Умани в военной авиации.

Напомним, согласно декларации за 2017 год, зарплата главы КГГА составила 186,6 тыс. грн, то есть около 15,5 тыс. грн в месяц. Это в три раза меньше, чем, например, зарплата первого замглавы КГГА Николая Поворозника (он за 2017 год получил 600 тыс. грн).

Год назад мы писали о декларации Виталия Кличко за 2016 год.

Также мы сообщали, что в Киевраде введут час для вопросов к главе, первому заместителю и заместителям председателя КГГА.