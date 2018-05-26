Кличко встретился с мэром Мадрида и обнародовал совместное обращение к мэру Ливерпуля: видео

Сегодня, 21:50

Мэр Киева отметил, что столица Украины радушно встречает всех гостей, прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА


Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Мадрида Мануэлой Карменой. Они обсудили вопросы сотрудничества двух столиц и сегодняшнее большое футбольное событие, которое Киев принимает впервые.

Кличко отметил, что столица Украины радушно встречает всех гостей, прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы усердно готовились к этому событию. Готовили и обустраивали локации, украшали город. Особое внимание уделили безопасности. 10 тысяч правоохранителей обеспечивают порядок в городе", – подчеркнул Кличко.

Мануэла Кармена отметила, что как коллега понимает все проблемы мэра города, в котором происходит такое большое событие.

"Меня поразил Киев – очень зеленый и очень красивый город", – сказала Кармена.

Виталий Кличко предложил ей рассмотреть предложение о том, чтобы Киев и Мадрид подписали соглашение о побратимстве двух столиц.

Кличко также пригласил Мануэлу Кармену прогуляться по Софиевской площадью. Там они сфотографировались с огромными серебристым кубком Лиги чемпионов и записали и отправили совместное обращение мэру Ливерпуля Джону Андерсону.

Кличко обнародовал впоследствии видео.

"Джо, нам тебя не хватает. И было бы очень хорошо, если бы ты был сейчас здесь с нами. Шлем тебе наши поздравления и желаем удачи сегодня вечером! Посмотрим, кто будет сильнейшим игроком. Привет Ливерпулю!", – сказал в видеообращении мэр Киева.

Напомним, в Киев на финал Лиги чемпионов прибыли почти 10 тысяч болельщиков.

Напомним, сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 по киевскому времени, на большей части Еворпы в это будет 20:45. Основное время матча должно завершится ориентировочно в 23:35, т.е. если не будет дополнительного времени и серии пенальти, то уже 26 мая мы узнаем победителя Лиги чемпионов. 

Кроме того, сегодня полиция пресекла столкновения фанатов в центре столицы. 

Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".
мэр Киева, мэр, Мадрид, Кличко, Виталий Кличко
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Открытие "Фестиваля чемпионов" в Киеве

Легенда сборной Бразилии Кафу и Виталий Кличко открыли фан-зону в центре Киева

24 Мая, 13:22

24 мая в самом сердце столицы Украины в преддверии финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" открылась фан-зона

Власть

Кличко имеет стаж работы на должности и ранее приобретенный стаж государственной службы 15 лет

Кличко доплатят за службу в армии

24 Мая, 10:01

К окладу он получил 45% надбавки  
Загрузка...
Загрузка...