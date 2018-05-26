Кличко встретился с мэром Мадрида и обнародовал совместное обращение к мэру Ливерпуля: видео

Мэр Киева отметил, что столица Украины радушно встречает всех гостей, прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Мадрида Мануэлой Карменой. Они обсудили вопросы сотрудничества двух столиц и сегодняшнее большое футбольное событие, которое Киев принимает впервые.

Кличко отметил, что столица Украины радушно встречает всех гостей, прибывших на финал Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы усердно готовились к этому событию. Готовили и обустраивали локации, украшали город. Особое внимание уделили безопасности. 10 тысяч правоохранителей обеспечивают порядок в городе", – подчеркнул Кличко.

Мануэла Кармена отметила, что как коллега понимает все проблемы мэра города, в котором происходит такое большое событие.

"Меня поразил Киев – очень зеленый и очень красивый город", – сказала Кармена.

Виталий Кличко предложил ей рассмотреть предложение о том, чтобы Киев и Мадрид подписали соглашение о побратимстве двух столиц.

Кличко также пригласил Мануэлу Кармену прогуляться по Софиевской площадью. Там они сфотографировались с огромными серебристым кубком Лиги чемпионов и записали и отправили совместное обращение мэру Ливерпуля Джону Андерсону.

Кличко обнародовал впоследствии видео.

"Джо, нам тебя не хватает. И было бы очень хорошо, если бы ты был сейчас здесь с нами. Шлем тебе наши поздравления и желаем удачи сегодня вечером! Посмотрим, кто будет сильнейшим игроком. Привет Ливерпулю!", – сказал в видеообращении мэр Киева.

Напомним, в Киев на финал Лиги чемпионов прибыли почти 10 тысяч болельщиков.

Напомним, сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 по киевскому времени, на большей части Еворпы в это будет 20:45. Основное время матча должно завершится ориентировочно в 23:35, т.е. если не будет дополнительного времени и серии пенальти, то уже 26 мая мы узнаем победителя Лиги чемпионов.

Кроме того, сегодня полиция пресекла столкновения фанатов в центре столицы.

Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".