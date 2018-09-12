Коррупционный скандал в партии "Самопомощь" привел развалу ее фракции в Киевсовете.

Сегодня, 07:10

Несколько дней назад исполком "Самопомощи" исключил из партии Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука


Коррупционный скандал в партии "Самопомощь" привел развалу ее фракции в Киевсовете.

Несколько дней назад исполком "Самопомощи" исключил из партии Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука, из-за нанесения "серьезного ущерба репутации политической силы". Всех их в поддержке решения горсовета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко почти 1,5 гектаров столичной земли, какая якобы уже была им незаконно захвачена.

Тогда руководитель фракции Гусовский назвал это "страхом руководства "Самопомощи" перед киевской командой в начале избирательной гонки" и "попыткой расправы с неудобной киевской командой" .Конфликт вылился в то, что фракция самораспустилась.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевского городского совета предложили ввести в Украине нормативную базу для запуска национальной криптовалюты. С таким обращением киевские депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и Национальному банку Украины (НБУ) – решение было принято 84 голосами.

Также мы писали о том, что все фракции Киевсовета объединились для спасения подольского сквера.
видео, Киевсовет, самопомощь
Источник:

"Сегодня"

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