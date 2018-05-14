Купол Верховной Рады отремонтируют – стала известна стоимость работ

Реставрацию знаменитого купола Верховной Рады Украины, который уже много лет страдает от коррозии, запланировали на лето, сообщил главный специалист отдела организации строительства Управления делами Верховной Рады Виктор Яремчук, передает 44.ua.

"Планируется сделать ремонт металлоконструкций купола, шпиля, где нужно заменить металлическое покрытие. Далее нужно сделать ремонт входной части – лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя ее часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол", – рассказал Виктор Яремчук.

По его словам, на работы пойдет около 7,5 млн грн. Ремонт намерены завершить в течение месяца, до начала сессионных заседаний.

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"У нас сжатые сроки на выполнение работ, а именно на период каникул народных депутатов – с 15 июля по 24 августа. Потому что во время сессионных заседаний проводить ремонт купола не будут. Возможно, определенные подготовительные работы начнем чуть раньше. Ремонт усложняется тем, что будет лето, жара, и кровля из нержавеющей стали будет раскаленной до максимума. Сложно представить, как люди будут работать", – добавил он.

Напомним, простояв 70 лет, в 2012 году здание украинского парламента дало трещину из-за оползней на Печерских холмах. С тех пор над депутатскими головами висит прямая угроза в виде четырехтонной люстры, около 15 тонн металлоконструкций и пары тонн стекла самого купола.