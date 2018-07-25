На грани закрытия оказалась единственная в Украине база отдыха для слабовидящих

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко позвонил министру соцполитики Андрею Реве и взял с него обещание, что дом отдыха не закроют

На грани закрытия – единственная в Украине база отдыха для слабовидящих. Расположена она в Боярке под Киевом. Иск в суд, чтобы закрыть комплекс, подала Госпродпотребслужба – по мнению надзорного органа, помещения не соответствуют санитарным нормам.

При этом денег в бюджете на ремонт нет. В то же время только в этом санатории люди с проблемами зрения могли получить квалифицированную помощь и отдых – а таких людей в Украине более 100 тысяч.

На пяти гектарах земли – густой сосновый лес и свежий воздух. Это – единственный в стране дом отдыха украинского общества слепых и единственное место, где слабовидящие люди чувствуют себя полноценно.

Здесь отдыхают слабовидящие со всей Украины. Для них – все бесплатно. Одна смена длится 18 дней. Здесь организовывают для них танцы, песни, творческие вечера и шахматы.



Комплексу больше пятидесяти лет. За это время капитальный ремонт не делали ни разу. Один корпус пришлось закрыть, поэтому теперь вместо полутысячи человек отдыхать здесь могут только 70.

В Госпродпотребслужбе из-за нарушения санитарных норм решили работу базы приостановить. Руководство попросило помочь депутатов отстоять здравницу. Отозвались лишь в Радикальной партии.

В присутствии людей лидер Радикальной партии Олег Ляшко позвонил министру соцполитики Андрею Реве и взял с него обещание, что дом отдыха не закроют. Также он призвал министра решить другие проблемы людей с инвалидностью – вернуть им льготы на транспорт и лекарства, увеличить соцпомощь от государства.

Ляшко: "100 тысяч по Украине незрячих, один дом – и тот хотят закрыть. Я думаю, что это недопустимо, и Минсоцполитики не может стоять в стороне от этого важного вопроса", Рева: "У меня единственная просьба к вам. Дайте, пожалуйста, депутатское обращение". Ляшко: "Договорились, сегодня оно у вас будет. Я могу рассчитывать на вашу поддержку?" Рева: "Можете".

"Нет миллиона на ремонт спального корпуса, и говорят – некачественные условия. Найдите миллион, паразиты. Совесть надо иметь, сердце надо иметь. И ответственность перед этими людьми. Не дай бог кому быть слепым. Как прожить, как пройти. Нет ни возможности пройти, ни в общественном транспорте, ни в магазинах, ни в аптеках. Сегодня любому человеку в Украине трудно жить. А людям с особыми потребностями тем труднее, в сто раз труднее. Надо экономить на коррупции, на контрабанде, на своих аппетитах прожорливых, а вот на людях экономить нельзя", – заявил Олег Ляшко.

Ремонт в корпусе пообещали начать уже в этом году. Отдыхающим хочется верить, что они смогут приезжать сюда снова и снова.

Напомним, ранее Олег Ляшко заявил, что Радикальная партия будет добиваться достойных условий реабилитации для украинских бойцов и приличных зарплат для медиков.

Как сообщалось, Олег Ляшко выступил с инициативой ввести суровую уголовную ответственность за продажу фальшивых лекарств.