Порошенко уволил главу Подольского района столицы

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Подольской районной госадминистрации в Киеве Валентина Мондриевского. Об этом говорится в указе главы государства.

"Уволить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

На место Мондриевского Порошенко назначил Виктора Смирнова.

"Назначить Смирнова Виктора Владимировича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", – говорится в соответствующем указе.

Напомним, Валентин Мондриевский инициировал и проводил благоустройство Андреевского спуска в исторической части Киева. В частности, была благоустроена аллея художников.

В ходе благоустройства по инициативе Мондриевского удалось уладить разногласия с продавцами и владельцами торговых точек, которые находились на Андреевском спуске.