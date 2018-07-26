Порошенко уволил главу Подольского района столицы
На место Мондриевского глава государства назначил Виктора Смирнова
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Подольской районной госадминистрации в Киеве Валентина Мондриевского. Об этом говорится в указе главы государства.
"Уволить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.
На место Мондриевского Порошенко назначил Виктора Смирнова.
"Назначить Смирнова Виктора Владимировича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", – говорится в соответствующем указе.
Напомним, Валентин Мондриевский инициировал и проводил благоустройство Андреевского спуска в исторической части Киева. В частности, была благоустроена аллея художников.
В ходе благоустройства по инициативе Мондриевского удалось уладить разногласия с продавцами и владельцами торговых точек, которые находились на Андреевском спуске.