Понедельник могут объявить выходным в киевских школах
Городские власти будут рекомендовать объявить 19 марта выходным днем в случае значительного ухудшения погодных условий
Киевская городская государственная администрация будет рекомендовать сделать понедельник выходным в случае ухудшения погоды.
Как сообщает пресс-служба ведомства, прежде всего это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.
"В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, о чем будет сообщено отдельно", – говорится в сообщении.
Киевлян просят внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.
Напомним, в Киеве отменили проведение сельскохозяйственных ярмарок 17 и 18 марта. Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, это сделано в связи с прогнозируемым осложнением погодных условий 17-18 марта и ограничением въезда крупногабаритного транспорта в Киев.
Сегодня с 19:00 вводится ограничение въезда крупногабаритного транзитного транспорта через Киев. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Там напомнили, что вследствие активного циклона в Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия.