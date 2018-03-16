Понедельник могут объявить выходным в киевских школах

Киевская городская государственная администрация будет рекомендовать сделать понедельник выходным в случае ухудшения погоды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прежде всего это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.

"В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, о чем будет сообщено отдельно", – говорится в сообщении.

Киевлян просят внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Напомним, в Киеве отменили проведение сельскохозяйственных ярмарок 17 и 18 марта. Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, это сделано в связи с прогнозируемым осложнением погодных условий 17-18 марта и ограничением въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Сегодня с 19:00 вводится ограничение въезда крупногабаритного транзитного транспорта через Киев. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там напомнили, что вследствие активного циклона в Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия.