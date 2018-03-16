Понедельник могут объявить выходным в киевских школах

Сегодня, 17:52

Городские власти будут рекомендовать объявить 19 марта выходным днем в случае значительного ухудшения погодных условий

 

Учебу в понедельник могут отменить. Фото: facebook.com/povoroznyk.m
Учебу в понедельник могут отменить. Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Киевская городская государственная администрация будет рекомендовать сделать понедельник выходным в случае ухудшения погоды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прежде всего это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.

"В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, о чем будет сообщено отдельно", – говорится в сообщении.

Киевлян просят внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Напомним, в Киеве отменили проведение сельскохозяйственных ярмарок 17 и 18 марта. Как сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, это сделано в связи с прогнозируемым осложнением погодных условий 17-18 марта и ограничением въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Сегодня с 19:00 вводится ограничение въезда крупногабаритного транзитного транспорта через Киев. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Там напомнили, что вследствие активного циклона в Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия.
погода, выходной, погода в Киеве, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Ярмарки отменили

В Киеве из-за приближающейся метели отменили продуктовые ярмарки

Сегодня, 17:25

Возле ресторанов и торговых центров будут чистить снег

Транспорт

Для проезда снегоуборочной техники в центре города будут эвакуировать авто

Из-за циклона в Киев ограничат въезд крупного транзитного транспорта

Сегодня, 15:26

В Киевской области и столице в выходные ожидаются сложные погодные условия  
Загрузка...

Украина

В Украине обещают снегопады

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных: похолодание, снег и гололед

Сегодня, 08:29

17-18 марта синоптик прогнозирует снегопады, метели, мороз

Транспорт

На дороги выедет снегоуборочная техника

Водителей в Киеве призывают не пользоваться авто

Сегодня, 04:44

Столицу заметет снегом, в выходные заметно похолодает  
Загрузка...