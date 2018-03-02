Протест на Андреевском спуске в Киеве: продавцы не хотят на Аллею художников

Столичная мэрия требует от торговцев сувенирами с Андреевского спуска освободить территорию и переехать на Аллею художников. В противном случае, как пригрозили городские власти, все киоски будут демонтированы. Сами продавцы никуда переезжать не хотят.

Андреевский хотят освободить от МАФов

О намерении зачистить Андреевский спуск от стихийной торговли мэрия сообщила еще в начале февраля. По словам и. о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, речь идет о незаконном МАФ-городке на пересечении ул. Десятинной и Владимирской. Киоскерам предложили оформить договора и переместить торговые места на Аллею художников, где для них обустроили спецместа.

"Это компромиссное предложение властей на фоне самовольно установленных МАФов, то есть без каких-либо разрешительных документов", — заявил Андреев, добавив, что на торговцев жалуются родители детей, которые посещают школу находящуюся рядом.

"Захваченную торговцами и превращенную в "шанхай" историческую часть столицы освободят", — заверили в КГГА. На переезд торговцам дали время до 1 марта, а тех, кто не согласится "упаковать свои вещи", демонтируют принудительно коммунальщики. Предприниматели с таким решением властей не согласились и, прихватив с собой сувениры, отправились под мэрию с акцией протеста.

Митинг торговцев с Андреевского спуска

В четверг на Андреевском были закрыты практически все ларьки, в которых уже много лет торгуют разными сувенирами: магнитами, матрешками с портретами лидеров разных стран и музыкантов, шапками-ушанками и футболками с советской и национальной символикой. Не заметила "Сегодня" и техники коммунальщиков, которые должны были убрать сувенирные киоски. В середине треугольника из МАфов нам удалось отыскать маленький сквер с памятником Андрею Первозванному, который уже много лет закрыт ларьками от взора киевлян и туристов. О его существовании забыли даже чиновники из Шевченковской и Подольской РГА.

За МАФами. Сквер с памятником Андрею Первозванному. Фото: В. Лазебник

По словам продавцов, которых все же удалось отыскать, все они пошли митинговать под мэрию.

"Никто отсюда уходить не собирается. Нам предлагают торговать на Аллее художников, сидя на стульях под открытым небом. Летом еще можно, а зимой, когда идет снег и дождь?" — пожаловался "Сегодня" продавец Олег.

Сам мужчина торгует на Андреевском уже больше 17 лет и уверен, что переезд погубит их бизнес. "Переехать должны не только мы, но и все продавцы с Андреевского спуска", — считает он.

Как благоустроят Андреевский спуск

По словам члена правления ОО "Асоциация "Украинский вернисаж" Андрея Крахмального, о том, что торговые ряды уберут, сами продавцы узнали через соцсети. "Мы хотим представить горвластям свои предложения по благоустройству территории Андреевского спуска с сохранением украинского вернисажа в тех локациях, где он находился десятки лет", — заявил Крахмальный.

По словам нардепа и советника мэра по благоустройству Дмитрия Белоцерковца, торговцам выдавалось предписание о демонтаже еще месяц назад.

"Представители данной сферы просто не идут на компромисс с властью, а то, что они не хотят переезжать на Аллею художников, это их проблемы. Они надеются на то, что если удастся продержаться до мая, то под финал Лиги чемпионов УЕФА (футбольный матч 26 мая) их никто демонтировать не будет. Наша задача благоустроить сквер и восстановить вход и фасад школы", — рассказал "Сегодня" Белоцерковец.

По его словам, приступить к демонтажу киосков коммунальщики могут уже с сегодняшнего дня. Намерены горвласти привести в порядок и торговые ряды на самом спуске. Однако останутся ли продавцы на своих прежних местах, пока неизвестно.