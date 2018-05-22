С Крещатика убрали логотипы "Газпрома"

УЕФА поддержал позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома" как партнера при оформлении территории "Фестиваля чемпионов" для болельщиков и гостей финала Лиги чемпионов на Крещатике.

Фото: facebook.com/natasha.plahuta

Об этом сообщил официальный представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов в Киеве Андрей Мирошниченко в Facebook.

По его словам, массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются.

"УЕФА согласился с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже в качестве информации о партнерах Лиги чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", – написал Мирошниченко на своей странице в Facebook.

Ранее мы сообщали, что четыре дня осталось до финала Лиги чемпионов, который пройдет в субботу на НСК "Олимпийский" (21:45). Для охраны порядка привлекут более 10 тысяч правоохранителей.

С 20:00 25 мая по 6:00 27 мая движение транспорта в радиусе 1,5 км вокруг НСК "Олимпийский" будет полностью перекрыто.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая. (Начало – 21:45, ТВ – "Украина").