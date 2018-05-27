"У Киева большое будущее": Кличко поздравил киевлян с Днем города

Мэр столицы выразил уверенность, что Киев – по-настоящему европейский город, в котором хочется жить, работать, развлекаться и связывать с ним свои мечты и будущее

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города и выразил уверенность в большом будущем столицы, которое совместно строят киевляне и власти города.

Во время мероприятий по случаю Дня Киева, которые проходят в городке "Фестиваль чемпионов" на Крещатике, мэр подчеркнул, что в этом году праздник особенный вдвойне.

"Вчера мы принимали самое престижное футбольное событие – финал Лиги Чемпионов УЕФА. Поэтому атмосферой нашей цветущей столицы имели возможность насладиться не только киевляне и украинцы из разных уголков страны, но и десятки тысяч иностранных гостей со всего мира! И мы провели такое большое мероприятие на самом высоком уровне. Об этом заявил и президент УЕФА, и много гостей города, иностранных фанатов, киевлян" – цитирует заявление Кличкj пресс-служба мэра в сообщении, обнародованном в воскресенье вечером.

Он отметил, что был во многих городах мира, но Киев – самый лучший и самый красивый. "Именно здесь неповторимые улицы и площади, церкви и старинная архитектура, увлекательная история, могучий Днепр и зеленые холмы. Но главное богатство нашего города – это его люди – отзывчивые, искренние, гостеприимные и с хорошим чувством юмора!" – добавил Кличко.

Мэр столицы выразил уверенность, что Киев – по-настоящему европейский город, в котором хочется жить, работать, развлекаться и связывать с ним свои мечты и будущее. "И я убежден – у нашего города большое будущее! И строить его нам – всем вместе!" – подчеркнул Кличко.

Также он отметил, что шаг за шагом столичная власть делает Киев лучшим. Кличко напомнил, что год назад на Оболони открыли образцовый парк "Наташа", который является "золотым стандартом" зеленых зон столицы. Кроме того, после реконструкции открыли исторический Киевский велотрек, реконструировали светомузыкальный фонтанный комплекс на Площади, обновили пешеходную зону на Почтовой площади. "И мы продолжаем изменения! Киев ежедневно должен становиться все более комфортным", – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что два дня назад – ко Дню Киева открыли еще один знаковый парк – на Владимирской горке. Кличко пригласил киевлян и гостей города прийти и оценить обновленную зеленую зону. Кроме того, отметил он, в скором времени в каждом районе города появятся современные парки европейского образца. На Старокиевской горе откроют новые, очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, а в середине лета установят памятник Илье Муромцу в парке его имени.

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Кроме того, добавил Кличко, город обновляет дороги, строит школы и детсады, ремонтирует больницы, закупает новый общественный транспорт.

"Конечно, проблем еще много. Но постепенно, шаг за шагом, мы вместе меняем наш город. И я благодарен каждому, кто помогает, кто присоединяется к этим изменениям. С праздником вас! Слава Киеву! Слава Украине!" – поздравил Кличко горожан и гостей столицы.

Напомним, что сегодня киевляне празднуют День Киева – 1536-й день рождения города. В частности, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева.

Также, в канун Дня Киева столичный астролог Любовь Шехматова составила гороскоп для города и горожан на следующий год. По ее прогнозу, в Киеве стоит ожидать строительства спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, детских садиков, игровых площадок. Будут обустраиваться места для отдыха и развлечений, парковых зон, мест "тусовки" для молодежи.