"Украине выпали большие испытания": Кличко поздравил с Днем Независимости красивым видео

Киевский городской голова напомнил, что украинцы до сих пор борются за свою независимость от соседней страны-агрессора

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости и подчеркнул, что гибнут патриоты, которые отстаивают наш суверенитет в борьбе с агрессором. Соответствующее видеопоздравление он разместил на своей странице в Facebook.

"Что для меня жить в независимой стране? Жить и работать в городе, который ты любишь. Проснуться утром с мыслями о том, как много еще нужно сделать. Нам, всем вместе. Шаг за шагом обустраивать свой район, свою улицу, свой город. Строить страну, в которой мы мечтаем жить", – сказал он.

Кличко отметил, что ценить самое важные вещи в Украине начали тогда, когда появилась угроза все это потерять из-за агрессии на востоке страны.

"Украине выпали большие испытания. Уже 4 года мы отмечаем День Независимости, отстаивая суверенитет и территориальную целостность своей страны. Гибнут наши лучшие патриоты. Украина доказывает, что она независима и достойна строить свое будущее. И создаем его мы. Те, кто любит свою страну, кто не опускает рук и настроен на победу – верьте в себя, верьте в Украину! С Днем Независимости!", – поздравил мэр.

Как сообщалось, сегодня украинцев с Днем Независимости поздравили первые лица государства и военные. Украинцам напомнили, что российский агрессор ошибся, когда напал на Украину – народ вовремя сплотился и дал достойный отпор.

Ранее нашу страну с праздником поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.