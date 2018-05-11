В Киеве готовятся к наплыву болельщиков на финал Лиги чемпионов: как обеспечат безопасность

На время проведения финального матча привлекут около 12 тысяч правоохранителей

Публичную безопасность во время финального матча Лиги чемпионов будут обеспечивать около 12 тысяч правоохранителей. Об этом сегодня, 11 мая, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил во время рабочего совещания в аэропорту "Борисполь", сообщает пресс-служба МВД.

"На время проведения финального матча Лиги Чемпионов планируется привлекать около 12 тыс. правоохранителей. Из них – 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардийцев, тысяча пограничников и другие подразделения", – заявил Сергей Яровой.

По его словам, все органы системы МВД отрабатывают алгоритм действий по обеспечению общественной безопасности на время проведения матчей.

"Сегодня мы отработаем в аэропорту "Борисполь" мероприятия, связанные с финальным матчем Лиги Чемпионов. Мы должны скоординировать свои действия с целью обеспечения общественного порядка и безопасности. Ряд мероприятий мы уже провели. Это работа наших ситуационных центров. А также уже проверили локации, где будут располагаться гости и команды", – сказал первый замминистра.

Сергей Яровой отметил необходимость усилить сотрудничество с международным бюро Интерпола. "У нас не должно остаться никаких проблемных вопросов. Я хотел бы обратить внимание на работу нашего Интерпола. Обязательно надо наладить коммуникацию с офицерами полиции, которые прибывают с командами", – отметил он.

"Конечно, основная нагрузка будет приходиться на международный аэропорт "Борисполь". Также гости будут прибывать в "Жуляны" и аэропорты Харькова и Одессы. Усиленного режима работы потребуют и наземные пункты пропуска", – отметил Сергей Яровой.

Директор Департамента охраны государственной границы ГПСУ Юрий Гресько отметил, что пограничный контроль болельщиков финального матча будет осуществляться на приоритетной основе.

"Болельщики будут пропускаться организованно группами, а внесение установочных данных о лицах, пересекающих границу, и проверка по соответствующим регистрационным базам данных будут осуществляться по предварительно предоставленным спискам. Сейчас система предварительной обработки информации о пассажирах позволяет сократить время оформления одного пассажира до 20 секунд, а рейса загруженностью 150 человек – до 4 минут. Что касается футбольных команд, то проведение идентификации лиц будет проводиться у трапа воздушного судна", – сказал Юрий Гресько.

Начальник отдела ГМС Виктор Данилюк подчеркнул, что в каждом пункте пропуска будет по два представителя миграционной службы. Они будут тесно взаимодействовать с представителями ГНСУ и Нацполиции.

Сергей Яровой проинспектировал тактико-специальные учения. Все подразделения системы МВД отработали четыре сценария развития события: выявление лица, находящегося в международном розыске, локализация при нестандартной ситуации, реагирование на групповое совершение хулиганских действий иностранными болельщиками, порядок действий в случае возникновения пожаров.

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"Сегодня мы показали несколько наиболее вероятных сценариев нарушения общественной безопасности, а также алгоритмов действий, которые можно спрогнозировать. Мы понимаем, что работаем в городе, где защита граждан – наша основная задача. Это не последние обучения – будут еще на стадионе и в ситуационных центрах", – отметил первый заместитель министра внутренних дел.

Одновременно для оформления пассажиров прибытия в аэропорту "Борисполь" будут привлечены 60 рабочих мест, что позволяет пропускать до 120 пассажиров за одну минуту, соответственно – около семи тысяч за один час. При необходимости предусмотрено оперативное развертывание дополнительных рабочих мест на базе мобильных комплексов пограничного контроля, а к выполнению задач будет мобилизован весь персонал отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Всего в столичных аэропортах ожидается более 20 тыс. болельщиков, участников соревнований и официальных делегаций, большинство из которых прибудут чартерными рейсами.

Напомним, в Киеве вандалы повредили конструкцию объемной надписи #UCLfinal, которую установили в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов.

Также мы сообщали, что Киев активно готовится к финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский". В КГГА ожидают, что к нам приедут до 100 тысяч болельщиков (при том, что арена вмещает "всего" 70 тыс.). И в столице решили на них нажиться по полной. Сайты бронирования вчера показывали, что 97% фонда уже зарезервировано. А на то, что осталось, владельцы подняли посуточную аренду жилья на "футбольный" уикенд в сотни раз!