В Киеве открылся современный сервисный центр МВД

Сегодня, 17:56

Клиенты оплачивают только спецпродукцию: номерные знаки, свидетельство о регистрации или водительское удостоверение


В Киеве открылся современный сервисный центр МВД.

Детская зона, оборудование для людей с ограниченными возможностями, электронная очередь. Но главное, чем гордятся в новом сервисном центре МВД – обслуживать посетителей здесь будут быстро.

Здесь оказывают сразу несколько услуг. Регистрация и снятие с учета автомобилей, замена и обмен водительского удостоверения. Наибольшей популярностью пользуется перерегистрация машин, которые уже были в использовании.

"Делается тщательная проверка автомобиля и его владельца по всем имеющимся базам данных, касающимся транспортного средства. Клиент, который покупает автомобиль, может быть уверен прозрачности заключения такого соглашения. В центре можно бесплатно оформить договор купли-продажи авто или, скажем, взять справку о несудимости", – рассказала Татьяна Сосюк, ведущий консультант-администратор сервисного центра.

Клиенты оплачивают только спецпродукцию: номерные знаки, свидетельство о регистрации, или водительское удостоверение.

В планах руководства центров – сделать единую электронную базу данных автовладельцев

Ранее мы писали о том, как работают мобильные сервисные центры МВД.

Также сообщалось, что на Донбассе заработали передвижные мобильные сервисные центры МВД.
Киев, видео, МВД, сервисный центр
Источник:

"Сегодня"

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