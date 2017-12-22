В Киевраде введут час вопросов к Кличко и его замам

Вчера, 16:11

Чиновники должны лично отвечать на вопросы депутатов

 

Чиновники будут отвечать на вопросы депутатов. Фото: kmr.gov.ua
Чиновники будут отвечать на вопросы депутатов. Фото: kmr.gov.ua

В Киевраде введут час для вопросов к главе, первому заместителю и заместителям председателя КГГА.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, такое решение депутаты приняли на пленарном заседании горсовета.

Согласно документу, предлагается отводить время для вопросов на первом пленарном заседании Киеврады каждого календарного квартала. Час вопросов предлагается проводить после утверждения повестки дня пленарного заседания и рассмотрения депутатских запросов.

Чиновники должны лично отвечать на вопросы депутатов о работе исполнительного органа Киеврады и своей деятельности на занимаемых должностях. Депутаты могут заранее письменно направлять свои вопросы. Независимо от установленных временных ограничений каждая депутатская фракция КГС имеет гарантированное право на два устных вопроса к спикерам.

Решение поддержали 68 депутатов.

Напомним, в четверг Киеврада наконец приняла бюджет столицы на 2018 год. Размер казны — 49,1 млрд грн, примерно на треть больше нынешнего. Из главных задач года — расширение метро, достройка и ремонт проблемных мостов.

На образование выделят 13,6 млрд грн (в 2017-м было 10,7 млрд), здравоохранение — 9,2 млрд (было – 7,5), соцзащиту — 8,6 млрд (было – 5), транспорт — 4,9 млрд (было – 2,3), ЖКХ — 2,1 млрд (было – 2,6), культуру — 0,9 млрд (было – 1,3).
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Источник:

"Сегодня"

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