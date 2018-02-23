24 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица

В субботу, 24 февраля, в Киеве ожидается снижение температуры воздуха, низкая температура продержится в течение несколько дней, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем 8-10 ° мороза", – говорится в сообщении.

25 и 26 февраля также синоптики прогнозируют холодную погоду – ночью ожидается 17-19° мороза, днем 10-12 ° мороза. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

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Во вторник, 27 февраля, в Киеве ночью без осадков, днем небольшой снег, 28 февраля умеренный снег, холодная погода сохранится.

"В период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых – круглосуточно", – напомнили в КГГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что на зимний период, с 1 декабря 2017-го до 1 апреля 2018 года, в столице организовали социальное патрулирование и создали городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в Киеве в зимний период.

Среднегодовая температура в 2017 году в Киеве составляла + 9,8 градуса тепла. Всего же в столице было зафиксировано 24 температурных рекорда. Об этом говорится в погодных итогах в столице за 2017 год, обнародованных Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.