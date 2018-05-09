Верховный суд Украины принял решение по киевскому Гостиному двору

Верховный суд Украины оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора на Контрактовой площади (Киев) в собственности государства, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

"8 мая 2018 года Верховный Суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и регионального отделения Фонда госимущества в г.Киеве и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание "Гостиный двор", расположенное на Контрактовой площади в Киеве", – сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе напомнили, что здание Гостиного двора общей площадью 9433 кв.м с 1994 года находилось в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

Как отмечают в прокуратуре, по условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

При этом региональное отделение Фонда госимущества г.Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, что создало угрозу разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

РО ФГИУ по г.Киеву обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательства вернуть имущество, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, прокуратура Киева обжаловала его в суде апелляционной инстанции, который согласился с доводами прокуратуры и принял решение о возвращении Гостиного двора в госсобственность.

"Верховный Суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов по указанному делу, обязав ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" вернуть государству здание "Гостиного двора", – резюмировали в киевской прокуратуре.

Напомним, "Укрреставрацию" также обязали выплатить ФГИ 29 712 грн за экспертизу, которую в прошлом году провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, чтобы оценить состояние постройки. В то же время Гостиный двор простаивает без крыши, ремонта и консервации уже четвертый год. По словам активистов, за это время постройка пришла в упадок: кирпичные стены начали осыпаться, а здание заросло травой и кустами.