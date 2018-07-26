Виталий Кличко: "Лестница на Пейзажной аллее – уникальная достопримечательность"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал нам в интервью об обновленной лестнице между Пейзажной аллеей и Воздвиженкой и об открытии второй очереди реконструкции парка "Наталка"

"ПОСЛЕДНИЙ РАЗ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ ПРОВОДИЛИ 50 ЛЕТ НАЗАД"

– Виталий Владимирович, на прошлой неделе вы открыли обновленную лестницу от Пейзажной аллеи до урочища Гончары-Кожемяки. В чем особенность этого объекта?

– Начну с того, что это место уникальное, историческое – там когда-то была найдена каменная лестница, которую археологи датировали Х веком. То есть больше тысячи лет наши предки поднимались и спускались там, где сейчас находится обновленная лестница. Старую же, деревянную, капитально не ремонтировали 50 лет! Она была в таком состоянии, что там практически нечего уже было ремонтировать. Нам пришлось построить новую. Хотя новая конструкция – бетонная, ступени покрыты износостойкой и влагозащищенной термодревесиной. Также отмечу, что нам пришлось укрепить склон подпорной стенкой и дренажной системой, чтобы в будущем избежать оползней.

– В социальных сетях киевляне обсуждают ночную подсветку лестницы. А как она вам нравится?

– Считаю ночную LED подсветку в перилах – отличным архитектурным и дизайнерским решением. Вечером лестница выглядит особенно красиво. Хочу отметить, что лестница с Пейзажки – это изюминка туристического маршрута в исторической центре, над обустройством которого мы работаем. И вместе с лестницей мы презентовали уже готовую часть этого маршрута – до Андреевского спуска. Это красивая и комфортная зона отдыха. С обустроенной аллеей, смотровыми площадками, новыми скамейками и урнами, современным LED освещением территории, с доступом к Wi-Fi. Также на аллее построили общественную уборную. Установили тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллее. Уверен, что таких образцовых объектов в Киеве должно быть больше и больше. И мы над этим работаем.

– Как лестница интегрирована в туристическую инфраструктуру столицы?

– Как я уже сказал, мы представили не только обновленную лестницу от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, а часть большого туристического маршрута. Начинается он с Пейзажной аллеи и ведет к Андреевскому спуску и Аллее художников. Мы планируем, что в будущем большой маршрут будет заканчиваться возле Арки Дружбы народов – после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" (первую мы презентовали в конце мая) и строительства пешеходного моста между горкой и Аркой Дружбы народов. Мост мы планируем открыть к лету следующего года.

"ПАРК "НАТАЛКА" СТАЛ ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН"

– Недавно вы открыли еще один парк – "Наталка" на Оболони. Насколько эта зелена зона соответствует европейским нормам, о которых вы часто говорите?

– Здесь нужно уточнить, что первую очередь парка "Наталка" мы открыли еще в мае прошлого года. И, собственно, эта зеленая зона стала своеобразным эталоном того, как должны обновляться парки в Киеве. Сейчас же мы презентовали киевлянам вторую очередь обустроенного парка. Кстати, при прошлой власти парк хотели застроить многоэтажками, но нам вместе с общиной удалось отстоять зеленую зону. И мы сделали красивейший, европейского уровня парк. Хочу пригласить всех киевлян приехать и посмотреть, как теперь выглядит "Наталка"! Кстати, мы взялись и за реконструкцию уже третьей очереди "Наталки". Там сейчас продолжаются работы. Также заканчиваем капитальные ремонты зеленых зон еще в нескольких районах столицы.

– Расскажите подробнее, что сделано в "Наталке".

– В рамках второй очереди в парке "Наталка" провели капремонт на общей площади почти 7 гектаров. Сделали работы по благоустройству и обустройству дорожек, установили новое освещение, систему полива, укрепили прибрежную зону конструкциями из натурального камня, установили беседку, с которой открывается великолепный вид на Днепр. В "Наталке" также установлены пандусы, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно отдыхать.

– А как в парке "Наталка" со спортивной инфраструктурой?

Этому вопросу тоже уделили внимание. Обустроены два современных многофункциональных поля для игры в футбол, баскетбол, волейбол, установлена площадка "ворк-аут" с 32 элементами. Во время открытия второй очереди реконструкции я вместе с активными киевлянами протестировал эту площадку – скажу вам, что сделана она на отлично.

– Какие еще зеленые зоны будут открыты до конца года?

– Активные ремонтные работы продолжаются в парке "Партизанской славы" в Дарницком районе, "Сырецком" парке Шевченковского района, парке "Совки" в Соломенском районе, парке "Победа" в Днепровском, парке вдоль проспекта Шухевича в Деснянском районе.

Юлия Власова