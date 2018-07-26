Виталий Кличко: "Лестница на Пейзажной аллее – уникальная достопримечательность"

Новости Киева

Сегодня, 09:00

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал нам в интервью об обновленной лестнице между Пейзажной аллеей и Воздвиженкой и об открытии второй очереди реконструкции парка "Наталка"

Виталий Кличко представил киевлянам обновленную лестницу от Пейзажной аллеи до Воздвиженки
Виталий Кличко представил киевлянам обновленную лестницу от Пейзажной аллеи до Воздвиженки

"ПОСЛЕДНИЙ РАЗ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ ПРОВОДИЛИ 50 ЛЕТ НАЗАД"

– Виталий Владимирович, на прошлой неделе вы открыли обновленную лестницу от Пейзажной аллеи до урочища Гончары-Кожемяки. В чем особенность этого объекта?

– Начну с того, что это место уникальное, историческое – там когда-то была найдена каменная лестница, которую археологи датировали Х веком. То есть больше тысячи лет наши предки поднимались и спускались там, где сейчас находится обновленная лестница. Старую же, деревянную, капитально не ремонтировали 50 лет! Она была в таком состоянии, что там практически нечего уже было ремонтировать. Нам пришлось построить новую. Хотя новая конструкция – бетонная, ступени покрыты износостойкой и влагозащищенной термодревесиной. Также отмечу, что нам пришлось укрепить склон подпорной стенкой и дренажной системой, чтобы в будущем избежать оползней.  

– В социальных сетях киевляне обсуждают ночную подсветку лестницы. А как она вам нравится?

– Считаю ночную LED подсветку в перилах – отличным архитектурным и дизайнерским решением. Вечером лестница выглядит особенно красиво. Хочу отметить, что лестница с Пейзажки – это изюминка туристического маршрута в исторической центре, над обустройством которого мы работаем. И вместе с лестницей мы презентовали уже готовую часть этого маршрута – до Андреевского спуска. Это красивая и комфортная зона отдыха. С обустроенной аллеей, смотровыми площадками, новыми скамейками и урнами, современным LED освещением территории, с доступом к Wi-Fi. Также на аллее построили общественную уборную. Установили тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллее. Уверен, что таких образцовых объектов в Киеве должно быть больше и больше. И мы над этим работаем.

– Как лестница интегрирована в туристическую инфраструктуру столицы?

– Как я уже сказал, мы представили не только обновленную лестницу от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки, а часть большого туристического маршрута. Начинается он с Пейзажной аллеи и ведет к Андреевскому спуску и Аллее художников. Мы планируем, что в будущем большой маршрут будет заканчиваться возле Арки Дружбы народов – после реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка" (первую мы презентовали в конце мая) и строительства пешеходного моста между горкой и Аркой Дружбы народов. Мост мы планируем открыть к лету следующего года. 

"ПАРК "НАТАЛКА" СТАЛ ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН"

– Недавно вы открыли еще один парк – "Наталка" на Оболони. Насколько эта зелена зона соответствует европейским нормам, о которых вы часто говорите?

– Здесь нужно уточнить, что первую очередь парка "Наталка" мы открыли еще в мае прошлого года. И, собственно, эта зеленая зона стала своеобразным эталоном того, как должны обновляться парки в Киеве. Сейчас же мы презентовали киевлянам вторую очередь обустроенного парка. Кстати, при прошлой власти парк хотели застроить многоэтажками, но нам вместе с общиной удалось отстоять зеленую зону. И мы сделали красивейший, европейского уровня парк. Хочу пригласить всех киевлян приехать и посмотреть, как теперь выглядит "Наталка"! Кстати, мы взялись и за реконструкцию уже третьей очереди "Наталки". Там сейчас продолжаются работы. Также заканчиваем капитальные ремонты зеленых зон еще в нескольких районах столицы.

– Расскажите подробнее, что сделано в "Наталке".

– В рамках второй очереди в парке "Наталка" провели капремонт на общей площади почти 7 гектаров. Сделали работы по благоустройству и обустройству дорожек, установили новое освещение, систему полива, укрепили прибрежную зону конструкциями из натурального камня, установили беседку, с которой открывается великолепный вид на Днепр. В "Наталке" также установлены пандусы, чтобы людям с ограниченными возможностями было комфортно отдыхать.

– А как в парке "Наталка" со спортивной инфраструктурой?

Этому вопросу тоже уделили внимание. Обустроены два современных многофункциональных поля для игры в футбол, баскетбол, волейбол, установлена площадка "ворк-аут" с 32 элементами. Во время открытия второй очереди реконструкции я вместе с активными киевлянами протестировал эту площадку – скажу вам, что сделана она на отлично.

– Какие еще зеленые зоны будут открыты до конца года?    

– Активные ремонтные работы продолжаются в парке "Партизанской славы" в Дарницком районе, "Сырецком" парке Шевченковского района, парке "Совки" в Соломенском районе, парке "Победа" в Днепровском, парке вдоль проспекта Шухевича в Деснянском районе.

Юлия Власова
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