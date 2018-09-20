Виталий Кличко: "Мы продолжаем развивать инфраструктуру и создавать современные зоны отдыха в Киеве"

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал нам в интервью о посещении фестиваля богатырей Muromets Fest, обустройстве новой парковой зоны на Троещине, своих впечатлениях от конференции YES, а также об открытии в Киеве первого в Украине магазина всемирно известной сети IKEA

"МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СОЗДАВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА"

– В выходные вы присутствовали на открытии Muromets Fest. Расскажите подробнее, что это за фестиваль и откуда такое название?

– Muromets Fest – это фестиваль современных богатырей. И назван он в честь богатыря времен Киевской Руси Ильи Муромца. Недавно мы установили ему памятник в одноименном парке на Трухановом острове, и вот теперь провели здесь первый фестиваль. Убежден, что Muromets Fest станет большим ежегодным мероприятием для сильных телом и духом. Мы поддерживаем наших спортсменов, обустраиваем и открываем площадки для массового спорта в столице – в обновленных парках, во дворах, в учебных заведениях города. Спорт – это здоровье, уверенность в себе и много положительных эмоций. Поэтому очень хорошо, что у нас рядом с экстрим-парком есть такой парк "Муромец, где есть возможность заниматься различными видами спорта.

– Чем лично вам запомнился первый киевский Muromets Fest?

– Прежде всего – своими рекордами. Так, рекорд установил президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок. Вес самого спортсмена всего 120 килограммов, а ему удалось сдвинуть четыре фуры общим весом в почти 32 тонны на расстояние 20 метров 30 сантиметров. Также в рамках фестиваля был установлен рекорд Украины по поднятию веса зубами: украинский богатырь Олег Скавиш (Тягнизуб) поднял зубами 165 килограммов. Интересным событием стал и дружеский футбольной матч между ФК "Маэстро" и командой Muromets Fest.

В рамках фестиваля состоялись и шоу бодибилдеров, и турниры по дартсу, мастер-классы по боксу, тайскому боксу, турнир лучников, тест-драйв автомобилей на радиоуправлении, мастер-класс по самозащите на улице для детей. Очень советую в следующем году обязательно посетить этот фестиваль!

– На днях вы выложили на своей страничке в Facebook видео того, как изменился один из троещинских парков. Точнее, как на месте пустыря создают новый парк. Когда он будет открыт?

– Да, я анонсировал открытие нового парка на Троещине (Деснянский район, – ред.). Мы продолжаем обновлять заброшенные, и создавать новые современные зоны отдыха в столице. Вы говорите о зеленой зоне вдоль проспекта Шухевича – открытие первой очереди состоится уже в ближайшее время. Сейчас там кипит работа, но жители массива уже приходят посмотреть и прогуляться по парку, который заканчивают обустраивать. Главное, что там сделано – расчищено озеро, которое, честно говоря, раньше больше напоминало болото. В парке обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, установлено современное освещение, лавочки, две детских площадки, площадка для воркаута. Так что уже скоро мы откроем на Троещине современный парк на берегу озера.

"ЛУЧШИЙ ОТВЕТ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ – ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ УСПЕХ УКРАИНЫ, УСПЕХ РЕФОРМ И ПРЕОБРАЗОВАНИЙ"

– На открытии конференции YES, которая прошла 14–15 сентября, вы (кстати, на отличном английском, что отметили гости и журналисты) говорили о европейском векторе развития страны. Насколько это возможно в условиях конфликта на востоке страны?

– Считаю, что вызовы, которые преодолевает сегодня Украина, не должны тормозить динамику реформ и преобразований в государстве. Да, страна сейчас отстаивает свою территориальную целостность и независимость. Но вместе с тем мы доказываем всему миру, что способны реализовать европейские стандарты жизни в Украине. Все эти вызовы не должны останавливать нас в реформировании государства, в воплощении необходимых изменений.

– Какие еще темы вы поднимали на конференции YES?

– Я акцентировал внимание участников на еще одной серьезной угрозе – стремлении пророссийских сил осуществить реванш на следующих президентских и парламентских выборах. Поэтому я считаю, что предстоящая избирательная кампания также станет испытанием для Украины. Лучшим ответом тем, кто сомневается, тем, кто не верит и не поддерживает Украину, и ответом нашим врагам будет успех украинского государства – экономический, политический, успех реформ и преобразований, который почувствуют люди. Киевляне уже видят конкретные изменения, которые положительно влияют на их жизнь. Это – новые дороги, школы и детсады, обновленная инфраструктура, современные зоны отдыха. Мы должны работать над тем, чтобы такие изменения видели люди по всей Украине.

– Затрагивали ли европейские гости конференции тему коррупции в Украине?

– Журналисты задавали мне такой вопрос. Действительно, по результатам практически всех социологических опросов, в числе самых больших проблем и угроз жители страны сегодня называют коррупцию. Поэтому в борьбе с ней нужны более эффективные действия и более жесткая и неотвратимая ответственность для коррупционеров. А также – обеспечение прозрачных механизмов управления на всех уровнях – от сельского и городского до государственного.

"ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА IKEA – ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЗРАЧНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СТОЛИЦЕ"

– В социальных сетях бурно обсуждали выход на наш рынок международной сети IKEA. Какова ваша роль в том, что первый магазин сети откроется именно в Киеве?

– Я приветствую решение компании IKEA открыть первый магазин в Украине. И, конечно, рад, что этот первый магазин будет в столице. Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею: встречались и вели переговоры в прошлом году с представителями IKEA в Давосе, и здесь, в Киеве. И я рад, что сотрудничество вышло на стадию реализации.

– Говорит ли открытие магазина IKEA о том, что в Киеве созданы все условия для инвесторов?

– Мы приложили значительные усилия, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы работать в украинской столице. В частности, то на чем мы сосредоточились – это открытость и прозрачность всех процессов управления в городе. Но мы продолжаем работать над тем, чтобы упростить условия для ведения бизнеса. Мы сегодня минимизируем бюрократические процессы и устраняем административные барьеры. Чтобы бизнес чувствовал поддержку со стороны местной власти. И мы заинтересованы в успешной работе IKEA в столице, поскольку компания популярна в Украине, предлагает доступную продукцию, предоставляет качественный сервис.

– Известны ли вам планы IKEA по развитию сети в Украине?

– Открытие первого магазина запланировано на следующий год. Мы рассчитываем, что второй тоже появится в Киеве, но также надеемся, что в будущем такие магазины появятся и в других городах Украины.

"СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА – ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ"

– Продолжая тему инвестиций. Недавно вы встречались с представителями китайской компании China Pacific Construction Group, с которой в ноябре прошлого года был подписан меморандум о намерениях сотрудничать в строительстве четвертой линии метрополитена. О чем удалось договориться?

– Развитие транспортной инфраструктуры – это одно из приоритетных для меня направлений работы. И дальнейшее строительство метрополитена – наша ключевая задача. Мы ознакомились с возможностями, которыми располагает компания China Railway International Group and China Pacific Construction Group. И я уверен, что этот проект будет приоритетным и для наших партнеров, что позволит реализовать его в максимально короткий срок.

– На каком этапе сейчас договоренности по этому проекту?

– Сейчас идет работа по согласованию "дорожной карты", в которой будут прописаны поэтапные действия как столичной власти, так и специалистов компании China Pacific Construction Group. До этого мы подписали меморандум о сотрудничестве. Также продолжает работу совместная рабочая группа из украинских и китайских специалистов, разрабатывающих оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта. Стоимость строительства оценивается в 2 миллиарда долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений. Очень хорошо, что такие всемирно известные компании начинают сотрудничество с нами. Я, в свою очередь, лично выступаю гарантом защиты инвестиций в столичные проекты. Уверен, что до конца этого года мы подготовим все необходимые документы и начнем работать.

– Сколько приблизительно могут продлиться работы по строительству новой линии метро?

– По проекту строительства новой линии метрополитена, ее протяженность составит почти 30 км. На линии будут открыты 13 станций. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией метро. Для ее эксплуатации должно быть построено два электродепо – основное – "Троещина" и дополнительное – "Гатное". Начать строительство мы сможем сразу же после достройки Подольско-Воскресенского моста. Предположительный срок работ – около 5 лет.

Мария Панаева