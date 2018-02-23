Скандал в Киеве: во время сессии депутат ползала на коленях

Сегодня, 23 февраля, во время отчета председателя Печерской РГА Сергея Мартынчука в зал ворвались люди, которые фактически сорвали его отчет. В помещении стояли крики, в проходе люди толкались, а депутат Киевсовета даже ползала по столам.

Об этом стало известно из сообщения народного депутата Ольги Черваковой на ее странице в сети Фейсбук.

"Сюр. Лучшие традиции украинского парламента переходят в местное самоуправление. Планировались вопросы-ответы главы. И были сорваны этими "честными людьми", – написала Ольга Червакова.

По ее словам, в Печерскую РГА ворвались люди, которые так хотели услышать отчет председателя РГА, что фактически сорвали его. Они перекрикивали микрофон, толкались в проходах. А депутат Киевсовета от "Самопомощи" Наталья Манойленко проползла на коленях во время отчета председателя РГА, стала в проходе и начата там ссориться из-за того, что ее "не пустили".

По словам Черваковой, председатель Печерской РГА Сергей Мартынчук отчитывался перед общественностью о коммунальной сфере, социальной политике, здравоохранении.

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Напомним, 9 февраля на утреннем заседании парламента во время голосования за законопроект "Про Конституционный суд Украины" произошла стычка между народными депутатами из БПП Сергеем Лещенко и Иваном Мельничуком. Соответствующее видео опубликовано в YouTube. Лещенко отмечает, что у его оппонента не нашлось других аргументов в ответ на претензии, кроме как применить силу.

А 17 октября минувшего года у стен Верховной Рады между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошел конфликт. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook Евгений Цяпенко.